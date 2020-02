Bogdanka ogranicza wydobycie o 25 proc. Powodem sytuacja rynkowa

Bogdanka zmniejsza o ok. 25 proc. dobową produkcję węgla, dostosowując się do aktualnej sytuacji na rynku węgla. Ograniczenia będą do końca lutego, z możliwością ich ewentualnego wydłużenia - poinformował prezes Artur Wasil.

Elastycznie i racjonalnie dostosowujemy naszą bieżącą produkcję do aktualnej sytuacji na rynku węgla - poinformował Sławomir Krenczyk, dyrektor ds. Relacji z Otoczeniem w LW Bogdanka.

Do końca lutego obniżamy dobowe wydobycie do 24 tys. ton. Plan roczny - bez zmian - dodał.

Wcześniej, na początku stycznia, władze Bogdanki informowały, że spółka chce, by w tym roku produkcja węgla była zbliżona do tej z 2019 r. Wówczas było to ok. 9,4 mln ton.