Bogdanka wchodzi na parkiety siatkarskiej PlusLigi

Lubelski Węgiel Bogdanka został sponsorem tytularnym zespołu siatkówki mężczyzn, znanego dotychczas jako LUK Lublin. Od nowego sezonu rozgrywkowego siatkarskiej PlusLigi drużyna ta będzie występowała pod nazwą Bogdanka LUK Lublin.

Umowa o sponsorowanie pomiędzy Lubelskim Węglem Bogdanka a LKPS Lublin Sp. z o.o. zawarta została 9 sierpnia 2023 roku w Bogdance.

Strony ustaliły wsparcie finansowe drużyny Bogdanka LUK Lublin w rozgrywkach PlusLigi w sezonie 2023/2024 oraz w sezonie 2024/2025 - do końca 2024 roku.

Kwota wsparcia nie została ujawniona.

Dzięki zaangażowaniu finansowemu, LW Bogdanka otrzyma między innymi: prawo do nazwy drużyny Bogdanka LUK Lublin (sponsoring tytularny), a marka "Bogdanka" zostanie ponadto wyeksponowana w najbardziej prestiżowych i widocznych dla publiczności miejscach, w tym na: strojach meczowych oraz całej odzieży sportowej zespołu, naklejkach umieszczonych na parkiecie, elektronicznych bandach umieszczonych w bliskim sąsiedztwie pola gry, a także na ściankach do wywiadów telewizyjnych.

Prezes Bogdanki: jako długodystansowy sponsor wierzymy, że piękne karty historii dopiero przed nami

- W ostatnich miesiącach bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy potencjał tego projektu. Wybierając LUK Lublin kierowaliśmy się pomysłem na prowadzenie klubu, perspektywami jego rozwoju, dużą popularnością rozgrywek siatkarskiej PlusLigi - zaznaczył Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka. - Teraz chcemy wspólnie zrobić kolejny krok do przodu, a przed zespołem stawiamy w najbliższym sezonie za cel, awans do fazy play-off. Nasze marzenia sięgają wyżej, ale jako długodystansowy sponsor wierzymy, że piękne karty historii dopiero przed nami i w perspektywie kilku najbliższych lat zespół dołączy do ścisłej krajowej czołówki - dodał Kasjan Wyligała.

- LW Bogdanka została sponsorem LUK-u w drugiej części poprzedniego sezonu. Już wtedy dostrzegliśmy w tym projekcie sponsoringowym duży potencjał marketingowy, nie bez znaczenia jest fakt, iż siatkówka jest - po piłce nożnej - najbardziej popularną dyscypliną sportu w naszym kraju, z wielkimi sukcesami z udziałem narodowej reprezentacji i polskich klubów - wskazał Dariusz Dumkiewicz, wiceprezes zarządu LW Bogdanka.

Siatkarski zespół z Lublina, już z nową nazwą Bogdanka LUK Lublin, fani siatkówki będą mogli już wkrótce zobaczyć podczas turnieju Grand Prix PLS 17 sierpnia w Gdańsku oraz podczas Bogdanka Cup im. Tomasza Wójtowicza, w którym obok gospodarzy zagrają dwie topowe polskie drużyny - Jastrzębski Węgiel i Asseco Resovia Rzeszów oraz jedna z najwyższej ligi włoskiej Saturnia Volley.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest największym mecenasem sportu na Lubelszczyźnie. W ramach swojego portfolio siatkarskiego wspiera także, na poziomie Tauron 1. ligi, drużyny CHKS Arka Chełm oraz Avię Świdnik. Bogdanka w 2022 roku objęła wsparciem około 1500 zawodniczek i zawodników w ponad 30 większych projektach sportowych realizowanych na terenie województwa lubelskiego.

Wsparcie Lubelskiego Węgla Bogdanka jest gwarancją stabilności

- Jesteśmy głęboko przekonani, że wsparcie Lubelskiego Węgla Bogdanka jest gwarancją stabilności. Lubelski Węgiel Bogdanka to Instytucja, która święci tryumfy w swojej branży, a to z pewnością będzie inspirować nas do dalszego rozwoju oraz osiągania ambitnych celów sportowych. Wzbogacenie nazwy drużyny to rozpoczęcie nowego etapu w historii Klubu - zaznaczył Maciej Krzaczek, wiceprezes zarządu Bogdanka LUK Lublin.

- Przez ostatnich dziesięć lat dokładaliśmy wszelkich starań, by nasza marka była kojarzona z najszlachetniejszymi wartościami, zgodnymi z naszymi przekonaniami i określającymi naszych Partnerów, Miasto Lublin i Województwo Lubelskie. Dziś, przedstawiając się Państwu pod nową nazwą, nie wyzbywamy się w najmniejszym stopniu naszej tożsamości. Umacniamy ją. Tak bliska relacja z Lubelskim Węglem Bogdanka to nie tylko stabilne wsparcie od jednego z najbardziej zasłużonych mecenasów sportu, ale także potwierdzenie jakości naszych starań