Bogdanka wesprze drużynę siatkarzy oraz piłkarzy

LW Bogdanka została sponsorem tytularnym zespołu siatkówki mężczyzn Bogdanka Arka Chełm. Kopalnia będzie też wspierać drużynę piłkarzy Chełmianki Chełm występujących w III lidze.

Spółka Lubelski Wegiel Bogdanka została sponsorem tytularnym zespołu siatkówki mężczyzn Bogdanka Arka Chełm.

Bogdanka będzie też wspierać drużynę piłkarzy Chełmianka Chełm występujących w III lidze.

Umowę na sezon 2023/24, pomiędzy LW Bogdanka a Chełmskim Klubem Sportowym Sp. z o.o. podpisano 13 września br.

Strony ustaliły wsparcie finansowe drużyny Bogdanka Arka Chełm w siatkarskich rozgrywkach Tauron 1. Ligi oraz Chełmianki Chełm w piłkarskiej III lidze. Umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku.

LW Bogdanka sponsorem tytularnym siatkarzy z Chełma

Dzięki zaangażowaniu finansowemu, LW Bogdanka otrzyma między innymi: prawo do nazwy drużyny Bogdanka Arka Chełm (sponsoring tytularny), a marka Bogdanka zostanie ponadto wyeksponowana w najbardziej prestiżowych i widocznych dla kibiców miejscach, w tym na strojach meczowych oraz całej odzieży sportowej zespołów. Umowa z klubem zakłada też ekspozycję logo spółki na siatkarskim parkiecie i elektronicznych bandach led, na balonach i banerach reklamowych, a także na ściankach medialnych wykorzystywanych przez oba zespoły przy wywiadach prasowych.

- Strategiczna współpraca z Chełmskim Klubem Sportowym to kolejny dowód na to, że Bogdanka jako motor napędowy regionu wspiera kluby o największym potencjale i zainteresowaniu kibiców z Lubelszczyzny, promując tym samym zdrowy styl życia - zaznacza Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka. - Wśród naszych pracowników jest wielu kibiców pochodzących z Chełma. Widzimy we współpracy z klubem duży potencjał marketingowy. Dzięki licznym medialnym relacjom z meczów, zarówno siatkarzy, jak i piłkarzy, wzmacniamy pozytywny wizerunek naszej spółki jako społecznie odpowiedzialnego podmiotu dzielącego się swoimi sukcesami z mieszkańcami regionu - dodaje Wyligała.

Chełmski Klub Sportowy Sp. z o. o. realizuje zadania w zakresie działalności sportowej, w szczególności zarządza dwoma klubami sportowymi. Są to: Chełmianka Chełm - klub piłki nożnej, uczestniczący w rozgrywkach na poziomie 3. Ligi (grupa IV) oraz Bogdanka Arka Chełm - klub siatkarski, uczestnik rozgrywek Polskiej Ligi Siatkówki na poziomie Tauron 1. Ligi.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest największym mecenasem sportu na Lubelszczyźnie

Pierwszy z wymienionych klubów ma bogatą, blisko 70-letnią historię i wiele sukcesów na swoim koncie. Drugi, choć młody (założony w 2016 roku), w bardzo dobrym stylu awansował w poprzednim sezonie do rozgrywek Tauron 1. Ligi.

Siatkarskiego beniaminka z Chełma, już z nową nazwą Bogdanka Arka Chełm, fani siatkówki będą mogli zobaczyć już w najbliższy piątek, 15 września 2023 r. o godzinie 17:30. Chełmska ekipa podejmie wtedy zespół KGHM SPS Chrobry Głogów w inauguracyjnym meczu Tauron 1. Ligi w Hali Sportowej MOSIR Chełm.

Spółka w ramach swojego portfolio siatkarskiego wspiera zespół Bogdanka LUK Lublin (na co dzień występującego w PlusLidze), natomiast na poziomie Tauron 1. Ligi - drużynę PZL Leonardo Avię Świdnik. Bogdanka w 2022 roku objęła wsparciem około 1500 zawodniczek i zawodników w ponad 30 większych projektach sportowych realizowanych na terenie województwa lubelskiego.