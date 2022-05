Bogdanka wypłaci dywidendę, jakiej dawno nie było

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka podjął uchwałę w sprawie podziału zysku za 2021 rok. Rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 85 mln zł, czyli 2,50 zł na akcję.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka w podjętej w czwartek 26 maja uchwale rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 2,50 zł na akcję.

Zobacz też:Bogdanka zmniejsza limity sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych

Z ubiegłorocznego zysku spółki w wysokości 291,6 mln zł do akcjonariuszy miałoby trafić 85,03 mln zł, zaś pozostała część - 206,56 mln zł - zostałaby przeznaczona na kapitał rezerwowy.

Czytaj również: Najlepsza polska kopalnia ma nowy plan. Możliwe przejęcia

Zarząd zaproponował ustalenie 4 lipca 2022 roku jako dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz 20 lipca 2022 roku jako dnia wypłaty dywidendy.

Rekomendację zarządu musi jeszcze zaakceptować rada nadzorcza. Ostateczną decyzję podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy.

To pierwsza dywidenda od trzech lat - zyskami za 2020 i 2019 rok spółka nie podzieliła się z akcjonariuszami - i od kilku lat najwyższa. Dywidenda z zysków na 2018 rok wyniosła 0,75 zł na akcję, do akcjonariuszy trafiło 25 mln zł. Znacznie wyższe dywidendy były wypłacane z zysków za lata 2011-2014 – regularnie przekraczały wówczas 1000 mln zł, a w 2013 roku zbliżyły się do 200 mln zł (5,80 zł na akcję).

W swojej polityce dywidendowej Bogdanka podkreśla, że chce pozostać spółką dywidendową w perspektywie średnio i długoterminowej, a zamiarem zarządu jest wnioskowanie w przyszłości do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50 proc. jednostkowego zysku netto. Firma zastrzega jednak, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego.