Bogdanka zapewni węgiel dla Elektrowni Połaniec dłużej i dużo drożej

Zarząd spółki Lubelski Węgiel Bogdanka poinformował o podpisaniu aneksu do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego dla spółki Enea Elektrownia Połaniec. Czas trwania umowy wydłużono o rok, ale jej wartość wzrosła o trzy czwarte.





W wyniku aneksu termin obowiązywania umowy Wieloletniej wydłużono do dnia 31 grudnia 2028 r. (uprzednio obowiązywała do dnia 31 grudnia 2027 r.). Ustalono wolumen sprzedaży węgla dla roku 2028, a także zaktualizowano warunki (cenę i wolumen) dostaw węgla w latach 2022 i 2023. Według aneksu wolumen roku 2022 Elektrownia Połaniec odbierze do 15 maja 2023 r.

W związku z „wystąpieniem okoliczności, wypełniających znamiona siły wyższej”, które spowodowały i spowodują ograniczeniami dostaw w latach 2022-2023, strony postanowiły o „odroczeniu wykonania pozostałych dostaw niezrealizowanych z tego tytułu (2023 r.), w związku z tym niezrealizowany wolumen zostanie dostarczony do Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie później niż w roku 2026”.

Po wydłużeniu terminu i zmianie warunków wartość całej umowy wieloletniej, w latach 2013-2028 jej wartość wynosi szacunkowo 10,071 mld zł netto i jest wyższa o 71,4 proc. od wartości umowy przed podpisaniem aneksu. Wartość ta zawiera „wolumenowe opcje dodatkowe” do wykorzystania w latach 2023-2028 o wartości szacunkowej ok. 1,097 mld zł. Wartość umowy tylko w latach 2023-2028 wynosi 6,839 mld zł netto łącznie z powyższą wartością opcji dodatkowych.

Aneksy rozpaliły inwestorów, kurs Bogdanki wystrzelił

Po pojawieniu się wyżej opisanej informacji o aneksowaniu umów, na akcjach Bogdanki rozpoczął się szalony rajd, który zakończył się dokładnie 29,5-proc. wzrostem kursu przy drugich największych obrotach na rynku, wynoszących ponad 42 mln zł. Akcje Bogdanki z nieco ponad 38,5 zł za walor na otwarciu, na koniec sesji i zarazem roku wyceniane są na 49,9 zł.