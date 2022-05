Bogdanka zmniejsza limity sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych

Lubelski Węgiel Bogdanka od 16 maja 2022 roku wprowadził limit sprzedaży do 3 ton dziennie, ale nie więcej niż 5 ton rocznie na gospodarstwo domowe.

Na rynku węgla opałowego obecnie brakuje surowca, którego ceny są bardzo wysokie.

Odcięcie rosyjskiego kierunku dostaw z powodu embarga spowoduje brak około 11 milionów ton węgla.

To już kolejne wprowadzenie ograniczeń przez Bogdankę. Wcześniejsze obowiązywało od 21 marca.

Jak wskazuje Lubelski Węgiel Bogdanka, w przypadku przedsiębiorstw, zakup węgla będzie możliwy tylko pod warunkiem złożenia zamówienia, ewentualna realizacja zamówienia odbywać się będzie po uzyskaniu akceptacji.

Spółka zastrzega sobie prawo do przyjęcia w całości, części lub odmowy realizacji zamówienia.

Wcześniej ograniczenia w zakresie sprzedaży LW Bogdanka wprowadził 21 marca. Zgodnie z nimi osoba fizyczna mogła dziennie nabyć do 3 ton węgla, ale nie więcej niż 10 ton w skali roku. A zatem obecnie roczny limit dla gospodarstw domowych został zmniejszony o połowę, bowiem do 5 ton.

W 2022 roku LW Bogdanka planuje wydobyć 9,5 mln ton węgla. Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu.

Odbiorcami są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

- Jako zarząd Bogdanki będziemy w tym roku pracować nad aktualizacją strategii oraz przeglądem inicjatyw i inwestycji - zaznaczył w niedawnym wywiadzie dla portalu WNP.PL Kasjan Wyligała, wiceprezes ds. operacyjnych Lubelskiego Węgla Bogdanka.

- Widzimy Bogdankę w niedalekiej przyszłości jako spółkę zasobowo-multisurowcową. Oczywiście w naszej strategii, która obecnie obowiązuje, myślimy o selektywnym wydobyciu węgla semi soft, typu 34. Jednocześnie prowadzimy prace, mamy koncesje na rozpoznanie złóż węgla typu 35. Będziemy w tym roku, po aktualizacji strategii, również przyglądać się innym okazjom rynkowym, jeżeli chodzi o koncesje innych surowców i minerałów, czy też akwizycje. Zatem to nie jest koniec górnictwa w Polsce. Data roku 2049 dotyczy węgla dla celów energetycznych. A my jako Bogdanka chcemy wykorzystać nasze know-how i kompetencje i nadal się rozwijać - podkreślił Kasjan Wyligała.

Zysk netto Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok 2021 wyniósł 288,3 mln zł. W 2021 roku Bogdanka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 9,9 mln ton oraz plan sprzedażowy na poziomie 10 mln ton.

Sytuacja mocno nieciekawa

Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o rynek węgla opałowego w Polsce, to obecnie brakuje surowca, którego ceny są bardzo wysokie. Odcięcie rosyjskiego kierunku dostaw z powodu embarga spowoduje brak około 11 milionów ton węgla. W firmach handlujących węglem zastanawiają się więc, jak się zatowarować na kolejny sezon grzewczy. Coraz częściej słychać opinie, że coraz więcej ludzi będzie u nas wpadać w szpony ubóstwa energetycznego.

Pojawiają się pomysły, jak poprawić sytuację. I tak na przykład, zniesienie opodatkowania węgla VAT-em, CIT-em i podatkiem akcyzowym zakłada projekt ustawy "Tani węgiel", zaprezentowany w środę przez przedstawicieli Konfederacji. Ich zdaniem, statystyczny Polak, który pali węglem, zaoszczędziłby kilkaset złotych.

Poseł Robert Winnicki wskazuje, że palącym problemem polskich rodzin już są drożyzna, inflacja i rosnące koszty życia, a ci, którzy ogrzewają domy i mieszkania węglem, już martwią się co będzie zimą.

- Konfederacja nie mówi, jak drukować pieniądze, które powodują inflację. Konfederacja mówi o tym, jak pozostawić więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków. I o tym jest ta ustawa - wskazał Winnicki.

Do tego, żeby zwiększyć wydobycie węgla w kraju, potrzebne są inwestycje. Przygotowanie nowych ścian - jak wskazywał prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala - jest procesem kosztownym.

Udostępnienie ściany wydobywczej na ok. 800 tys. ton węgla trwa ok. półtora roku i kosztuje ok. 200 mln zł. Potrzebne są jednak pilne decyzje w tym zakresie, bowiem problemy na rynku węgla mogą nie skończyć się tylko jesienią i zimą tego roku. Należy się więc zastanowić, jak sprostać zapotrzebowaniu w dłuższej perspektywie czasowej.

