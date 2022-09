Bogdanka zmniejsza plan wydobycia węgla na ten rok o 900 tys. ton

Bogdanka zaktualizowała cel produkcyjny na 2022 rok do ok. 8,3 mln ton, z ok. 9,2 mln ton węgla handlowego zakładanych wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Na początku września Bogdanka określiła poziom wydobycia w tym roku na ok. 9,2 mln ton, podczas gdy jeszcze w lipcu br. podtrzymywała plan produkcji na poziomie 9,5 mln ton w ujęciu rocznym.

"W ścianie 3/VII/385 uruchomionej w dniu 31.08.2022 r. nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. Ściana osiągnęła postęp 55 mb i nie odnotowano problemów z wypiętrzaniem spągu, a osiągnięte postępy były zgodne z założeniami na tym etapie eksploatacji. Ściana była stale monitorowana przez system kontroli ciśnienia w podporach sekcji obudowy zmechanizowanej – napisała Bogdanka 14 września 2022 roku w komunikacie.

Spółka podjęła działania w celu uwolnienia zaciśniętych sekcji i wznowienia eksploatacji. Jak informuje, działania te, z uwagi na skalę zjawiska, są skomplikowane pod względem technicznym i organizacyjnym. Jednocześnie prace z uruchomieniem ściany 2/II/382 przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem – dodała Bogdanka.

"W związku z pojawieniem się nagłych i nieprzewidywalnych utrudnień w prowadzeniu wydobycia, którym obiektywnie nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać, spółka podjęła decyzję o aktualizacji planu produkcyjnego ustalając go na poziomie ok. 8,3 mln ton węgla handlowego" – podano w komunikacie.

