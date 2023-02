Bogdanka została sponsorem siatkarzy LUK Lublin

Lubelski Węgiel Bogdanka został Głównym Sponsorem zespołu LUK Lublin, na co dzień występującego w PlusLidze, czyli najwyższej klasie rozgrywek siatkówki męskiej w Polsce.

Umowa, podpisana 17 lutego w siedzibie spółki, obowiązywać będzie do końca sezonu 2022/2023.

Wśród górników z kopalni Bogdanka jest wielu sympatyków siatkówki.

W LUK Lublin wskazują, że współpraca z Lubelskim Węglem Bogdanka to nieocenione wsparcie w rozwijaniu klubu.

Dzięki wsparciu Bogdanki będzie mógł nadal się rozwijać i osiągać kolejne sukcesy sportowe

- Bogdanka zgodnie ze swoją strategią od lat wspiera sport zarówno młodzieżowy, amatorski, jak i zawodowy. Wiemy, że wśród górników jest wielu kibiców siatkówki - zaznacza Kasjan Wyligała, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

- Obecnie piłka siatkowa jest drugim co do popularności sportem w kraju, a mecze w Lublinie gromadzą drugą co do wielkości publiczność. Klub LUK Lublin posiada już teraz ogromny potencjał, a dzięki wsparciu kopalni będzie mógł nadal się rozwijać i osiągać kolejne sukcesy sportowe. Doceniamy fakt, że pomimo niedługiej historii klubu, już dziś lubelscy siatkarze z powodzeniem walczą z krajową elitą. Współpraca z LUK Lublin to także potwierdzenie naszego wsparcia dla całego regionu, z którego pochodzimy - dodaje Kasjan Wyligała.

- Współpraca z Lubelskim Węglem Bogdanka to nieocenione wsparcie w rozwijaniu klubu. Nasz nowy sponsor główny gwarantuje spokój w podejmowanych działaniach i pozwala wyznaczać coraz ambitniejsze cele - przyznaje Krzysztof Skubiszewski, prezes LUK Lublin.

- Lubelski Węgiel Bogdanka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych mecenasów sportu. Jestem przekonany, że na tę renomę składają się między innymi: odpowiedzialne biznesowe podejście i niezawodna intuicja. Pragnę wierzyć, że najtrwalszą podstawą naszej współpracy są podobieństwa w pojmowaniu szeroko rozumianych: stabilności, odpowiedzialnego rozwoju i kreatywności. Tym samym - wsparcie spółki odczytujemy jako potwierdzenie słuszności drogi, którą podążamy - zaznacza Krzysztof Skubiszewski.

Liczą na kolejne sukcesy osiągane przez klub LUK Lublin

- Do projektów siatkarskich Bogdanki dołącza dziś najwyższa klasa rozgrywkowa. Dotychczas z powodzeniem wspieraliśmy siatkarzy z Avii Świdnik, czołowego klubu Tauron 1. ligi oraz z ChKS Arka Chełm, jednej z najlepszych ekip II ligi - przypomina Dariusz Dumkiewicz, wiceprezes ds. handlu i inwestycji LW Bogdanka.

- W ubiegłym roku kopalnia zrealizowała łącznie 85 projektów sponsoringowych, z czego 32 dotyczyły sportu. Nasze wsparcie objęło 1460 zawodniczek i zawodników z naszego regionu. Mamy nadzieję, że razem z kibicami i załogą kopalni będziemy wkrótce cieszyć się z kolejnych sukcesów klubu LUK Lublin - dodaje Dariusz Dumkiewicz.

Bogdanka jest jedną z największych polskich kopalń węgla kamiennego. Lubelski Węgiel Bogdanka prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego.

Spółka dostarcza surowiec głownie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest o umowy wieloletnie, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.