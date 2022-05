Bogdanka zwiększyła zysk o ponad 100 proc. Wzrosły też przychody

Lubelski Węgiel Bogdanka w pierwszym kwartale 2022 roku zanotował wyraźnie lepsze wyniki niż rok wcześniej. Wzrosły wszystkie kluczowe parametry finansowe firmy zajmującej się wydobyciem węgla kamiennego na Lubelszczyźnie.

Lubelski Węgiel Bogdanka korzysta na razie na wzroście koniunktury na węgiel kamienny.

W 2021 roku produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 9,9 miliona ton i była wyższa od wcześniej założonych planów o 300 tysięcy ton.

Firma planuje w tym roku wydobyć około 9,5 mln ton węgla. Spółka nie jest w stanie znacząco zwiększyć wydobycia, bowiem przepustowość szybów jest już wykorzystana w całości.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował w pierwszym kwartale 2022 roku 143,2 mln zł zysku netto oraz 276,5 mln zł wyniku EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych). Przychody grupy w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wyniosły 731,8 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 179,7 mln zł.

Przed rokiem Lubelski Węgiel Bogdanka miał 562 mln zł przychodów, 69,6 mln zł zysku operacyjnego, 175,3 mln zł EBITDA oraz 54,4 mln zł zysku netto.

Rentowność EBITDA na koniec marca wyniosła 37,8 proc. wobec 31,2 proc. przed rokiem.

Wydobycie węgla brutto w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosło o 7,1 proc. i sięgnęło 3,9 mln ton, produkcja węgla handlowego wyniosła 2,8 mln zł, sprzedaż węgla handlowego wzrosła o 14 proc. do 2,7 mln ton, uzysk był na poziomie 72,6 proc. (72,3 proc. rok wcześniej), natomiast nowe wyrobiska wyniosły 8,6 km.

Zapasy na koniec marca wyniosły 113 tys. ton węgla, co oznacza wzrost o 92 tys. ton wobec końca grudnia 2021 roku.

"Prezentowany na koniec pierwszego kwartału 2022 roku poziom zapasu węgla odpowiada w przybliżeniu trzydniowej produkcji węgla handlowego (na podstawie średniej 3-miesięcznej dobowej produkcji); poziom zapasów pozwala na bezpieczną obsługę procesów logistycznych w przypadku wystąpienia problemów z produkcją węgla" - wskazała spółka.

W pierwszym kwartale 2022 roku LW Bogdanka realizował zaplanowane zadania inwestycyjne. Z tytułu realizacji inwestycji poniesiono nakłady na środki trwałe w łącznej kwocie 129 525 tys. zł. Nowe wyrobiska realizowane były zgodnie z obowiązującym harmonogramem robót górniczych.

Roboty idą zgodnie z planem

"Łączna długość wykonanych wyrobisk korytarzowych realizowanych w ramach inwestycji w I kwartale 2022 r. wyniosła ok 7,7 km (wszystkie 8,6 km), a ich wartość wyniosła 94 153 tys. zł. Modernizacje wyrobisk w zakresie przebudów chodnikowych, przebudów wyrobisk pionowych oraz modernizacja zbiorników retencyjnych były realizowane zgodnie z założonymi harmonogramami na łączną wartość 12 918 tys. zł" - zaznaczono w sprawozdaniu.

Warto zaznaczyć, że Lubelski Węgiel Bogdanka planuje w tym roku wydobyć około 9,5 mln ton węgla. Spółka nie jest w stanie znacząco zwiększyć wydobycia, bowiem przepustowość szybów jest już wykorzystana w całości.

W 2021 roku produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 9,9 miliona ton i była wyższa od wcześniej założonych planów o 300 tysięcy ton. Spółka zwiększyła w ubiegłym roku udział w krajowym rynku węgla do ponad 29 procent; eksportuje też węgiel na Ukrainę.

- Krótkoterminowo chcemy maksymalnie zwiększyć wydobycie po to, żeby generować przychody, które później posłużą na realizację innych inwestycji. W minionym roku wyprodukowaliśmy prawie 10 milionów ton węgla, podjęliśmy decyzję o prowadzeniu wydobycia w cyklu sześciu dni w tygodniu i dodatkowo pracuje 1 zmiana w każdą niedzielę. W tym roku chcemy utrzymać podobne tempo produkcji - wskazał wiceprezes do spraw operacyjnych LW Bogdanka Kasjan Wyligała. - Naszym problemem jest teraz przepustowość szybów. O ile możemy fedrować więcej węgla, o tyle niestety nie mamy technicznej możliwości wywiezienia go na powierzchnię. Najlepszą sprawą byłoby wybudowanie nowego szybu, ale taka inwestycja trwa kilka lat, wymaga wielu uzgodnień, zwłaszcza środowiskowych. Poza tym żaden bank nie da obecnie środków na taki projekt górniczy. Ciężko dziś ustalić, ile może kosztować budowa szybu, zwłaszcza w sytuacji, gdy tak dynamicznie rosną ceny materiałów i wykonawstwa - zaznaczył wiceprezes Wyligała w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Bogdanka ma być spółką zasobowo-multisurowcową

Lubelski Węgiel Bogdanka wydobywa obecnie węgiel energetyczny. Natomiast w przyszłości zamierza sięgnąć po zasoby węgla koksowego.

- Jako zarząd Bogdanki będziemy w tym roku pracować nad aktualizacją strategii oraz przeglądem inicjatyw i inwestycji - zaznaczył Kasjan Wyligała. - Widzimy Bogdankę w niedalekiej przyszłości jako spółkę zasobowo-multisurowcową. Oczywiście w naszej strategii, która obecnie obowiązuje, myślimy o selektywnym wydobyciu węgla semi soft, typu 34. Jednocześnie prowadzimy prace, mamy koncesje na rozpoznanie złóż węgla typu 35. Będziemy w tym roku, po aktualizacji strategii, również przyglądać się innym okazjom rynkowym, jeżeli chodzi o koncesje innych surowców i minerałów, czy też akwizycje. Zatem to nie jest koniec górnictwa w Polsce. Data roku 2049 dotyczy węgla dla celów energetycznych. A my jako Bogdanka chcemy wykorzystać nasze know-how i kompetencje i nadal się rozwijać - podkreślił Wyligała.

Zobacz więcej na ten temat: Najlepsza polska kopalnia ma nowy plan. Możliwe przejęcia

Lubelski Węgiel Bogdanka na koniec 2021 roku miał 23,1 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 roku należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 roku. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 roku.

Zobacz również wywiad z prezesem zarządu LW Bogdanka Arturem Wasilem: Najlepsza polska kopalnia może wydobyć więcej węgla. Ale potrzebna jest pomoc