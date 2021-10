Bogusław Hutek: likwidacja ekogroszków to kuriozalny pomysł

Resort klimatu postanowił zlikwidować wszystkie "ekogroszki". Pomysł ministerstwa jest wyjątkowo kuriozalny. Przede wszystkim dlatego, że to obecnie rządzący zachęcali wszystkich do wymiany "kopciuchów" na piece piątej klasy. Właściciele gospodarstw domowych, którzy dopiero co instalowali nowoczesne piece, muszą szykować pieniądze, bo wkrótce zostaną zmuszeni do korzystania z fotowoltaiki czy gazu - podkreśla Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarności.

Bogusław Hutek wskazuje, że rozporządzenia przewidującego likwidację "ekogroszków" nie skonsultowano ze związkami zawodowymi, sygnatariuszami "umowy społecznej".

Skonsultowano ją natomiast - zaznacza Hutek - z radykalnymi organizacjami ekologicznymi.

Hutek wskazuje też na trzeci aspekt sprawy: "umowę społeczną", gdzie przewidziano rozwój technologii "blue coal", podpisała delegacja tego samego rządu (i to z wicepremierem na czele), w skład którego wchodzi minister, który z węglem chce walczyć .

Wychodzi na to, że niepotrzebnie zainstalowali nowoczesne piece węglowe