Bogusław Hutek: najwyższy czas, by spółki węglowe ratowały same siebie

Jako Solidarność oczekujemy od zarządów wszystkich spółek węglowych, nie tylko PGG, aby te rozpoczęły rozmowy o cenach węgla ze spółkami energetycznymi - zgodnie z zapisami umowy społecznej, która mówi o parytecie cenowym według cen węgla z indeksu ARA. Jeśli tego nie uczynią, jeśli nadal będą się godzić na sprzedaż węgla energetyce po "starych" cenach, będzie to działanie na szkodę spółek węglowych i brak realizacji zawartej 28 maja umowy - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Spółki węglowe też powinny zarobić na koniunkturze

I wskazuje, że kiedy węgiel według indeksu ARA kosztował 50 dolarów, energetyka nie odbierała zakontraktowanego węgla i żądała obniżenia cen surowca.- Jednocześnie państwowe spółki energetyczne kupowały węgiel za granicą, działając na szkodę należących do państwa spółek węglowych. Do tego importowały samą energię - podkreśla Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Wszystkimi tymi działaniami postawiły chociażby Polską Grupę Górniczą na krawędzi upadłości. Problemy mają też spółki węglowe wchodzące w skład koncernów energetycznych, bo tam - o ile mi wiadomo - spółki wytwarzające energię otrzymują węgiel podobno po cenach dumpingowych, co producentów surowca stawia na straconej pozycji. Jeśli do tego wszystkiego wspomniane spółki węglowe zostaną wydzielone z koncernów energetycznych, czeka je katastrofa wynikająca chociażby ze sztucznie wygenerowanego zadłużenia w stosunku do spółek-matek - zaznacza Hutek.I odwołuje się do przykładu Polskiej Grupy Górniczej, która jest największym takim podmiotem na obszarze Unii Europejskiej.- Moim zdaniem, biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania, zarząd PGG powinien realizować zalecenia Najwyższej Izby Kontroli z 2019 roku - podkreśla Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Przypomnę, że NIK postawił wówczas zarzut, iż producent nie potrafił wykorzystać panującej koniunktury na węgiel. Czy powinniśmy zatem postąpić tak, jak do tej pory postępowały i wciąż postępują spółki energetyczne - zażądać renegocjacji kontraktów na takie, które będą odzwierciedlały wzrost cen węgla na światowych rynkach, a równolegle sprzedawać wydobyty węgiel za granicę, gdzie z pewnością będzie można uzyskać cenę o wiele wyższą od zakontraktowanej przed laty z koncernami energetycznymi? Takie działanie byłoby w interesie wszystkich polskich spółek węglowych sprzedających węgiel elektrowniom - dodaje Hutek.Jednocześnie zaznacza, że wzrost cen energii na świecie wpływa na kondycję całych gospodarek, wszystkich działających na rynku podmiotów, więc coraz droższe są dostawy materiałów, narzędzi czy maszyn, które kupują spółki węglowe.- One również muszą na siebie zarobić - podkreśla Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Nie podnosząc cen węgla energetyce, sami zaczniemy wpadać w spiralę zadłużenia. Najwyższy czas, by spółki węglowe ratowały same siebie i najwyższy czas, by zrozumieli to rządzący, którzy są właścicielami spółek węglowych i energetycznych - podsumowuje Bogusław Hutek.