Bogusław Hutek o rugowaniu węgla: rząd przyjął kierunek narzucony przez Unię Europejską

Spotkanie zespołu mającego przygotować plan naprawczy dla polskiego górnictwa odbyło się 10 września w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Rozmowom przewodniczył Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. To kolejna tura rokowań, która nie przyniosła rozstrzygnięć. - Przedstawiony przez pana ministra Kurtykę plan na rzecz energii i klimatu zakłada, że do roku 2030 większość kopalń wydobywających węgiel energetyczny w Polsce będzie zlikwidowana - ocenił plany wobec górnictwa Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności, a zarazem przewodniczący związku w Polskiej Grupie Górniczej.