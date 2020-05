Bogusław Hutek: Rządzący mogą wykorzystać pandemię do szybszej likwidacji kopalń

- Politycy nie pamiętali o pracownikach kopalń w marcu czy kwietniu, kiedy ci zabezpieczali ruch zakładów górniczych, ryzykując zdrowiem swoim i swoich rodzin. Dzisiaj, zamiast podziękować górnikom, robią z nich źródło koronawirusa - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności a zarazem przewodniczący związku w Polskiej Grupie Górniczej.

I przypomina, że całkowite wstrzymanie eksploatacji i wycofanie załogi oznacza śmierć zakładu.- Dzięki poświęceniu załóg polskie kopalnie przetrwały ten trudny czas, od rządu natomiast zależy, czy będą istnieć za kilka miesięcy, rok albo dwa - podkreśla Hutek.Zdaniem Bogusława Hutka, rządzący mogą wykorzystać pandemię koronawirusa do tego, aby przyspieszyć proces likwidacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce.- Czy taka narracja, jaką zaprezentował minister Szumowski, nie jest sygnałem wskazującym na istnienie koncepcji jeszcze szybszej likwidacji kopalń, tym razem ze względów sanitarno-epidemiologicznych - zastanawia się Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej. - Popatrzmy na to szerzej. Nie dalej, jak wczoraj, minister Sasin powiedział, że spadło zapotrzebowanie na energię, więc spadło też zapotrzebowanie na węgiel. Nie wyjaśnił natomiast, dlaczego Polska importuje tę energię na poziomie 15 czy 20 terawatogodzin, czyli znacząco wyższym od wynoszącego 5 terawatogodzin minimum, do odbioru którego nasz kraj jest zobowiązany - zaznacza Hutek.I wskazuje, że argument ma stanowić niska cena importowanej energii.- Skoro tak, to dlaczego ludziom nie obniżono rachunków za prąd? Zbyt wiele tutaj niejasności, zbyt wiele tutaj sprzeczności, by nie podejrzewać, że cała ta polityka ma określony cel. Czy jest nim tylko całkowita likwidacja polskich kopalń produkujących węgiel energetyczny, nie wiem. Pewne jest natomiast, że wszystkie te działania do tego właśnie prowadzą - ocenia Bogusław Hutek.Zobacz też: Co dalej z kopalnią Silesia? EPH przedstawia swoje warunki