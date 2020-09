Bogusław Hutek, Solidarność: odchodzenie od węgla, strategicznego surowca, jest nieodpowiedzialne

- Nie wiemy, czy rząd ma pomysł, jak wygenerować "z niczego" tyle miejsc pracy, ile przestanie istnieć wskutek ewentualnego, nawet rozłożonego w czasie zamknięcia kopalń - również w firmach kooperujących z kopalniami i branżach żyjących z górnictwa - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności i przewodniczący związku w Polskiej Grupie Górniczej.

Wskazuje również, że strona społeczna musi wiedzieć, do kiedy rząd chce korzystać z energetyki węglowej, bo tylko wtedy będziemy w stanie przygotować jakąkolwiek strategię - które kopalnie mają funkcjonować, a które - po sczerpaniu złoża - można wygasić wcześniej, które aktywa energetyczne produkujące energię z węgla należy rewitalizować, aby dłużej mogły funkcjonować, ile trzeba wybudować, a z których można zrezygnować.- O tym wszystkim należy dyskutować, ale w oparciu o konkretną wiedzę. Nie wiemy też, czy rząd ma pomysł, jak wygenerować "z niczego" tyle miejsc pracy, ile przestanie istnieć wskutek ewentualnego, nawet rozłożonego w czasie zamknięcia kopalń - również w firmach kooperujących z kopalniami i branżach żyjących z górnictwa - zaznacza Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Dla urzędników z Warszawy szybka likwidacja kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy jest czystą statystyką, bo oni konsekwencji swoich własnych decyzji przecież nie odczują - będzie je natomiast odczuwać Górny Śląsk i to przez kilkadziesiąt lat - dodaje Hutek.Zdaniem Bogusława Hutka odchodzenie od węgla, strategicznego surowca energetycznego, którego Polska ma pod dostatkiem - samo w sobie jest nieodpowiedzialne.- Skoro jednak nie ma przyzwolenia na dalszy rozwój energetyki węglowej, musimy dążyć do tego, by maksymalnie wydłużyć jej funkcjonowanie, a więc i funkcjonowanie kopalń - podkreśla Bogusław Hutek.