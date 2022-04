Bogusław Hutek, Solidarność: to już ostatni dzwonek na podjęcie decyzji w zakresie węgla

Napaść Rosji na Ukrainę i gwałtowny wzrost cen nośników energii stanowią "ostatni dzwonek", aby podjąć odważne decyzje odnośnie przyszłości polskiego węgla. Skoro da się zainwestować 60 miliardów złotych w pierwszy etap budowy farm wiatrowych, to można też przeznaczyć 6-7 mld zł na budowę instalacji umożliwiających czyste spalanie węgla - podkreśla przewodniczący górniczej Solidarności Bogusław Hutek.

Bogusław Hutek przypomina, że polski rząd obłożył embargiem rosyjski węgiel.

Jego zdaniem decyzję tę należy ocenić pozytywnie.

Wciąż jednak nie wiemy, jak rząd zamierza wypełnić powstałą lukę na rynku - zaznacza Bogusław Hutek.

- Nadal słyszymy swoisty "trójgłos". Wicepremier Jacek Sasin chce, by funkcjonowanie polskich kopalń zostało wydłużone i by nadające się do rewitalizacji bloki energetyczne o mocy 200 MW zasilane węglem zostały zrewitalizowane - zaznacza Bogusław Hutek w swoim felietonie w Solidarności Górniczej. - Zupełnie co innego mówi minister klimatu pani Anna Moskwa, która forsuje szybkie wprowadzanie odnawialnych źródeł energii. Premier Mateusz Morawiecki, poseł ze Śląska, obstaje przy swoim pomyśle importowania węgla. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby szef rządu traktował import jako rozwiązanie przejściowe - do momentu, w którym polskie kopalnie uzyskają zdolności produkcyjne umożliwiające wypełnienie "luki węglowej" po węglu rosyjskim własnym wydobyciem. Tak jednak nie jest - dodaje Hutek.

Wskazuje przy tym, że nie tylko nie ma mowy o żadnych inwestycjach, ale nawet o odbudowie potencjału wydobywczego z lat 2019-2020, kiedy Polska Grupa Górnicza wydobywała prawie 30 milionów ton węgla rocznie, a Tauron Wydobycie - ponad 6 mln ton.

Potrzebne odważne decyzje w polskim górnictwie

- Dyskusyjne jest też, moim zdaniem, traktowanie węgla jako "paliwa przejściowego". Napaść Rosji na Ukrainę i gwałtowny wzrost cen nośników energii stanowią "ostatni dzwonek", aby podjąć odważne decyzje odnośnie przyszłości polskiego węgla - podkreśla Hutek. - Skoro da się zainwestować 60 miliardów złotych w pierwszy etap budowy farm wiatrowych, to można też przeznaczyć 6-7 mld zł na budowę instalacji umożliwiających czyste spalanie węgla. Nieśmiało przypomnę o jednym z punktów umowy społecznej, gdzie realizację tego typu projektów wprost zapisano. Przy okazji warto zapytać: co się dzieje z procesem notyfikacyjnym umowy społecznej w Komisji Europejskiej? Cisza wokół tak istotnej sprawy zaczyna być niepokojąca. Najwyższy czas, żeby ktoś z rządu się do niej odniósł i przedstawił związkom zawodowym bieżącą informację - zaznacza Hutek.

Odnosi się również do wydarzeń, które w ostatnich dniach wstrząsnęły całą Polską.

- W KWK Pniówek i KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka zginęli nasi koledzy - górnicy i idący im na pomoc ratownicy - zaznacza Hutek. - Wszyscy odeszli na "wieczną szychtę". Szkoda, że wokół obydwu tragedii zaczyna narastać niezdrowa atmosfera i że niektórzy nie chcą czekać na stosowne orzeczenia organów nadzoru górniczego oraz prokuratury, wolą natomiast wskazywać winnych "na własną rękę". Nie będę rozwijał tematu, bo to nie ten czas. W imieniu swoim i całej górniczej Solidarności składam kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia wszystkim rodzinom i najbliższym poległych w Pniówku i Zofiówce - wskazuje Bogusław Hutek.

Zobacz także: Energia z węgla jest dziś najtańszą w Europie. Pojawią się niedobory surowca