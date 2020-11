Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności: Górnictwo nie ma sojuszników

Uzgodniono, że do 15 grudnia powstanie umowa społeczna. Załącznikiem do umowy ma być porozumienie z 25 września 2020 roku między rządem a związkami co do odchodzenia od wydobycia w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i transformacji górnictwa. Potem dokument będzie musiała notyfikować Komisja Europejska. - Rozmowy się toczą, dość zresztą intensywnie. We wszystkich spółkach węglowych powołano po trzy zespoły robocze mające uszczegółowić ustalenia z września - wskazuje Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności a zarazem przewodniczący związku w Polskiej Grupie Górniczej (PGG).

Złe porozumienie? Niech zatem wynegocjują lepsze

Wskazuje również, że strona społeczna będzie też chciała rozmawiać o możliwości wprowadzenia w życie układu zbiorowego pracy dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej.- To sprawa kosztowna, stąd pytanie, czy byłaby możliwość pokrycia tych kosztów ze środków przeznaczonych na cały proces restrukturyzacyjny. Jeśli tak, byłoby to korzystne, bo ostatecznie uregulowałoby kwestie płacowe w skali całej Polskiej Grupy Górniczej - podkreśla Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej. - Jako Solidarność chcemy też rozmawiać o tym, jak waloryzować płace. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której obecny poziom wynagrodzeń zostanie zamrożony i przez 29 lat pracownicy będą zarabiać tyle samo. Padają różne propozycje, ale nie zapadły jeszcze żadne rozstrzygnięcia - dodaje.Jego zdaniem zapis dotyczący waloryzacji z pewnością musi być, bowiem po pandemii koronawirusa gospodarka ruszy z miejsca i wynagrodzenia także. Po paru latach bez waloryzacji płac w górnictwie może się okazać, że nikt tu nie będzie chciał pracować, bo więcej zarobi w innych branżach. Do tego dopuścić nie można, dlatego trzeba mówić o tym już dziś.Wraz z podpisaniem porozumienia 25 września 2020 roku pojawiły się też krytyczne komentarze. Niektórzy zarzucali związkowcom, że zgodzili się na taką, a nie inną treść podpisanego dokumentu, że w harmonogramie restrukturyzacyjnym niektórych kopalń brakuje, że ulegli stronie rządowej.- Nigdy nie twierdziłem, że jestem z niego zadowolony. Wręcz przeciwnie. Dokument ten zawiera harmonogram likwidacji polskiego górnictwa węgla kamiennego, a ja zawsze podkreślałem, że w interesie Polski leżałby rozwój sektora wydobywczego oraz energetyki opartej na węglu, bo jest to surowiec, który mamy na miejscu, który gwarantowałby nam bezpieczeństwo energetyczne - podkreśla Bogusław Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej. - Niestety, wskutek decyzji Brukseli o stworzeniu niesprawiedliwego systemu dodatkowego opodatkowania branż energochłonnych zwanego systemem ETS, ale także kolejnych kroków polskiego rządu, prezesów spółek energetycznych, na końcu zaś banków o zaprzestaniu finansowania inwestycji węglowych spółki węglowe wydobywające węgiel energetyczny znalazły się na historycznym zakręcie - dodaje Hutek.I wskazuje, że zadaniem związków zawodowych było wynegocjowanie takich zasad transformacji, które w jak najmniejszym stopniu uderzą w ludzi, bowiem samej transformacji chyba zatrzymać się nie da.- Zbyt wielkie kapitały globalne i zbyt wpływowi ludzie z europejskiej sceny politycznej się w to zaangażowali. Ten, kto nie zdaje sobie z tego sprawy, żyje w jakiejś alternatywnej rzeczywistości - zaznacza Hutek.W Solidarności Górniczej przypomniano, że założenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej nie są tajemnicą. Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność przestrzegał przed ich skutkami 13 lat temu. Stąd nikt dziś nie może mówić, że nie wie, co się dzieje i co w danej sytuacji jest możliwe, a co nie.- Są tacy, którzy udają, że nie wiedzą. Zróbmy tak - niech usiądą do rozmów z rządem i wynegocjują coś lepszego w obecnych warunkach. Zapraszam. Jeśli wywalczą perspektywę transformacji do roku 2100 czy nawet 2060, doprowadzą do rezygnacji Unii z "polityki klimatycznej", doprowadzą do rezygnacji Unii z systemu ETS i załatwią powrót do finansowania nowoczesnych technologii węglowych przez banki, będę bił im brawo - zaznacza Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej. - Wtedy uczciwie przyznam, że byliśmy słabymi negocjatorami. Niech wynegocjują swoje porozumienie, niech się pochwalą, co potrafią. Tylko o jedno proszę, niech w naszym porozumieniu, wywalczonym z takim trudem, nie zmieniają ani przecinka - dodaje Hutek.Wskazuje przy tym, że na razie jest tak, że nawet europejskie organizacje związkowe popierają "politykę klimatyczną" Brukseli.- Górnictwo nie ma sojuszników. Jak w takiej sytuacji negocjować korzystniejsze porozumienie? Kiedy Polska Grupa Górnicza walczyła "o życie", kiedy pracownikom grupy groziło obniżenie wynagrodzeń czy odebranie "czternastki", inni się tym nie interesowali, a często nawet mówili, że to sprawa PGG i nic im do tego, bo oni przetrwają - zaznacza Hutek. - Jeszcze wcześniej nikt się nie przejmował tym, że kopalnie opuszczające Kompanię Węglową czy Polską Grupę Górniczą wychodziły "wyczyszczone", a wszystkie obciążenia związane ze spłatą długów tych kopalń czy wypłatą świadczeń emerytalnych dla byłych pracowników pozostawiono nam. Nikt o tym nie mówił. Wiem, że nie tylko prezesi, ale i związkowcy z koncernów energetycznych krytykują porozumienie - dodaje Hutek.I pyta, gdzie byli, kiedy ich pracodawcy importowali węgiel, nie odbierając go zarazem ani od własnych spółek-córek, ani od PGG, czym w rzeczywistości dobili największą spółkę węglową w Unii Europejskiej.- Nie muszę dodawać, że swoimi decyzjami dali zarobić zagranicznym przedsiębiorstwom górniczym i ułatwili zadanie tym, którzy chcieli błyskawicznej likwidacji polskiego górnictwa - wskazuje Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej. - Atak się pojawił, bo wydłużyliśmy czas funkcjonowania kopalń PGG, czym naruszyliśmy poważne interesy aż kilku grup zainteresowanych zamknięciem kopalń wydobywających węgiel energetyczny - dodaje Hutek.Zaznacza jednocześnie, że pracownicy PGG podjęli czynną akcję na rzecz przedłużenia funkcjonowania swoich zakładów pracy.- Tylko dzięki determinacji ludzi, którzy zostali na dole, mamy wrześniowe porozumienie. Dziękuję im raz jeszcze za tę determinację, za podjęcie działań, bo nikt przecież nie wiedział, jak to się wszystko skończy – podkreśla Hutek. - A tym, którzy się odwołują do tego, że górnicy nadal powinni walczyć, wychodzić na ulice, protestować, zwłaszcza w obronie innych, też przypomnę, że kiedy mamy rzeczywiste problemy, wszyscy się chowają albo górników hejtują. Górnicy mają wspierać wszystkich, ale kiedy mają problemy, zostają z tymi problemami sami - podsumowuje Bogusław Hutek.Czytaj także: Czas węgla się kończy. Harcowników jest zbyt wielu