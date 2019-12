Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności: nie damy się nabrać, jak będzie trzeba, to będziemy walczyć

Wielkimi krokami zbliża się 12 grudnia, czyli termin szczytu Unii Europejskiej, w trakcie którego na wokandzie ma stanąć temat polityki klimatycznej i tego, w jaki sposób UE będzie dążyć do osiągnięcia tak zwanej neutralności klimatycznej. Zapowiedział to wprost wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, z czego należy wnosić, że znów będziemy mieli do czynienia z próbą wprowadzenia rozwiązań niekorzystnych dla Polski i pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Bogusław Hutek wskazuje, że chociaż czas nagli nadal śląsko-dąbrowska Solidarność ani Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego Solidarności nie wiedzą, jakie jest stanowisko negocjacyjne polskiego rządu.

Zdaniem Hutka, trzeba zaznaczyć, że ze strony Unii nie padły żadne konkretne i dające się traktować poważnie propozycje wsparcia dla regionów górniczych zagrożonych wskutek forsowanego modelu deindustrializacji.