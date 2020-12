Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności: problemem są plany energetyki

- Wiele wskazuje na to, że zawarty we wrześniowym porozumieniu termin ustalenia treści umowy społecznej - 15 grudnia - nie zostanie dotrzymany, o czym zaczynają donosić media. Faktycznie, może tak się zdarzyć. Nie wynika to jednak z klinczu czy pata negocjacyjnego albo upartej postawy którejś ze stron, bo rozmowy przebiegają w dobrej atmosferze. Spotkania mają miejsce bardzo często, są też niezwykle merytoryczne. I gdyby nie jedna sprawa, zespoły robocze zapewne kończyłyby już swoją pracę - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności, a zarazem przewodniczący związku w Polskiej Grupie Górniczej (PGG).