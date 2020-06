Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności: rząd musi się jasno określić co do węgla

10 czerwca zbliża się nieubłaganie. Przypominam zarządowi Polskiej Grupy Górniczej, jak brzmi § 2 pkt 10 porozumienia z 8 maja: "Zarząd Spółki deklaruje, że w terminie do 10 czerwca 2020 r. przekaże organizacjom związkowym plan funkcjonowania spółki do końca 2020 r. Strony przystąpią do rozmów na temat dalszego funkcjonowania spółki" - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności a zarazem przewodniczący związku w Polskiej Grupie Górniczej (PGG).

Bogusław Hutek podkreśla, że pod tymi słowami podpisała się zarówno strona społeczna, jak i sam zarząd spółki.

To oznacza, że strony zaakceptowały ustalone warunki i teraz muszą się z nich wywiązać.

Hutek wskazuje, że strona społeczna jest gotowa do rozmów.