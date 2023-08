Bogusław Ziętek: JSW powinna zostać wyciągnięta spod wpływów związkowych

Sam byłem w konflikcie z Jarosławem Zagórowskim, organizując różnego rodzaju protesty przeciwko niemu. Ale nie mogę dziś nie zauważyć, że w tym, co mówi, ma po prostu rację - mówi portalowi WNP.PL Bogusław Ziętek, szef związku zawodowego Sierpień 80.

Bogusław Ziętek wskazuje, że nie może być tak, że spółką rządzą związkowcy, a nie kolejne zarządy.

Niestety od dłuższego czasu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej mamy do czynienia z patologią, w której to związkowcy mają najwięcej do powiedzenia i usuwają kolejne zarządy, które im w tym przeszkadzają - podkreśla Bogusław Ziętek.

Zdaniem Ziętka Jastrzębska Spółka Węglowa powinna się włączyć w proces restauracji polskiego hutnictwa, robiąc to wspólnie z Węglokoksem.

Jarosław Zagórowski, były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w wywiadzie dla portalu WNP.PL, odnosząc się do sytuacji JSW, powiedział: "Mając kopalnie węgla koksowego oraz koksownie, nasuwa się pomysł, aby wydłużyć łańcuch produktowy o huty. To mógł być naturalny kierunek rozwoju". Co pan o tym sądzi?

- Jarosław Zagórowski bardzo dobrze zdefiniował obecną sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie ma żadnych wątpliwości, że dziś zarząd JSW nie radzi sobie z wyzwaniami, jakie stoją przed spółką i popadł w całkowity dryf.

Świetna koniunktura na rynku węgla koksowego w ubiegłym roku sprawiła, że JSW miała blisko 8 mld zł zysku netto. Niestety - jak ironicznie zauważył to Jarosław Zagórowski - skoro zarząd JSW nie ma żadnego pomysłu, to państwo zabiera te pieniądze ze spółki w postaci podatku od nadmiarowych zysków.

Jest rzeczą oczywistą, że zarząd nie miał żadnych zasług w sprawie tak dużych zysków, które wynikały z dobrej koniunktury. Natomiast ten sam zarząd ponosi pełną odpowiedzialność za całkowity brak pomysłów, co dalej ze spółką oraz za niewykorzystanie szans, jakie daje JSW obecna sytuacja na rynkach surowcowych.

JSW powinna produkować z węgla koksowego nie tylko koks, ale również wysokoprzetworzone substancje

Co zatem pańskim zdaniem powinien zrobić zarząd JSW?

- Jastrzębska Spółka Węglowa powinna się przekształcić w koncern chemiczny, który powinien wchodzić na rynek przetwórstwa węgla koksowego, łącznie z inwestycjami, o których mówił w wywiadzie dla portalu WNP.PL Jarosław Zagórowski, czyli zaangażować się również w przemysł hutniczy.

JSW powinna produkować z węgla koksowego nie tylko koks, ale również wysokoprzetworzone substancje, typu smoła koksownicza, koks igłowy, wykorzystywany w nowoczesnych technologiach, na czym można świetnie zarabiać.

Punktem wyjścia do tego powinno być przejęcie przez JSW - lub utworzenie z udziałem JSW nowej spółki celowej - kopalń, które posiadają zasoby węgla koksowego, a przewidziane są do likwidacji w ramach polityki klimatycznej UE. Chodzi oczywiście o kopalnie Halemba, Bielszowice i Rydułtowy należące do Polskiej Grupy Górniczej oraz kopalnię Brzeszcze należącą do Tauronu Wydobycie.

Ale to uwaga, która powinna być skierowana do właściciela, a nie do zarządu JSW.

- Właśnie nie, bo to zarząd przedstawia strategię rozwoju spółki. A właściciel ją akceptuje, bądź nie. Skoro zarząd JSW nie ma żadnej strategii rozwoju, to powinien przestać być zarządem. A w następnym etapie do procesu - o którym powiedziałem przed chwilą - powinny być włączone Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria, które są w rękach Skarbu Państwa.

Natomiast całkowicie bez sensu funkcjonują one w strukturze Towarzystwa Finansowego Silesia. W kolejnym etapie Jastrzębska Spółka Węglowa powinna się włączyć w proces restauracji polskiego hutnictwa robiąc to wspólnie z Węglokoksem.

Żeby wspólnie pójść na dno?

- Takie wspólne inicjatywy kilku dużych i mających jeszcze większy potencjał śląskich firm sprawiłyby, że nareszcie na Śląsku mielibyśmy poważnego, dużego gracza o wielkich perspektywach rozwoju. Niestety mali ludzie nie nadają się do robienia wielkich rzeczy.

Bogusław Ziętek: nie może być tak, że spółką rządzą związkowcy

Kiedy przed laty Jarosław Zagórowski był prezesem JSW, to słynął z licznych konfliktów ze związkami zawodowymi. Czy zdaniem pana - jako związkowca - nadałby się on znowu na prezesa JSW?

- Wszyscy popełniamy błędy. Ważne jednak, żebyśmy z tych błędów wyciągali właściwe wnioski. Sam byłem w konflikcie z Jarosławem Zagórowskim, organizując różnego rodzaju protesty przeciwko niemu. Także pod jego domem. Ale nie mogę dziś nie zauważyć, że w tym, co mówi, ma po prostu rację. Trzeba również pamiętać, że JSW powinna zostać wyciągnięta spod wpływów związkowych.

I kto to mówi?!

- Mówię to sam jako związkowiec. Nie może bowiem być tak, że spółką rządzą związkowcy, a nie kolejne zarządy. Niestety od dłuższego czasu w JSW mamy do czynienia z patologią, w której to związkowcy mają najwięcej do powiedzenia i usuwają kolejne zarządy, które im w tym przeszkadzają.

Rozmawiał: Jerzy Dudała