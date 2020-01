Bogusław Ziętek: mimo wyraźnych symptomów nadciągającej katastrofy rząd nie ma pomysłów na górnictwo

- Niestety nierozwiązane problemy bieżące: zwały węgla, import surowca czy spory płacowe - nie pozwalają na rozmowy o kwestiach strategicznych. Zamiast rozmawiać z rządem o przyszłości górnictwa w perspektywie 20-30 lat, o atomie, o Elektrowni Ostrołęka, o uporządkowaniu kwestii kapitałowych zaangażowania spółek energetycznych w spółki węglowe - my boksujemy się o to, co stanie się w perspektywie najbliższego tygodnia, najdalej dwóch. I to jest chore! - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

Z tego między innymi wynika to, że jedna z wielkich spółek energetycznych kapitałowo zaangażowana w Polską Grupę Górniczą sprowadza do Polski rocznie prawie 5 mln ton węgla za pośrednictwem jednej ze swoich spółek zamiast kupować ten węgiel w Polskiej Grupie Górniczej.Inna duża spółka energetyczna nie ukrywa tego, że ma zamiar przejąć jedną ze spółek Skarbu Państwa, bo chce tam paczkować rosyjski węgiel i w ten sposób wypychać z rynku węgiel polski. Takich przykładów są setki.- Dlatego, że od tego jest minister odpowiedzialny za górnictwo i prezes Rady Ministrów, który jest nie tylko premierem, ale również - co niezwykle istotne - posłem ze Śląska.- A potem zaprośmy Putina na Westerplatte, żeby tam ogłosił, że Polacy wywołali drugą wojnę światową. Opowiadanie głupot, że można porównywać polską i rosyjską gospodarkę i o tym, że obowiązują tu zwykłe zasady konkurencyjności, jest wielkim nieporozumieniem.Konieczne jest zablokowanie rosyjskiego węgla, bo on szkodzi polskiej gospodarce i likwiduje nasze miejsca pracy, ale konieczne są również systemowe zmiany w polskim górnictwie i energetyce.Nikt tutaj nie postuluje tego, żeby zmiany odłożyć. Wprost przeciwnie - chcemy tych zmian! Wiemy, co trzeba zrobić. Ale jednym z elementów tego, aby zabezpieczyć przyszłość polskiego górnictwa jest rozwiązanie problemu nadmiernego importu węgla.- Trzeba konsekwentnie podążać drogą systemowego połączenia górnictwa z energetyką. Uporządkować organizacyjnie górnictwo, w szczególności to, które działa na rzecz energetyki zawodowej. Systematycznie zmieniać profil produkcyjny - tak, aby odchodzić od produkcji niskomarżowej na rzecz produkcji wysokomarżowej.Trzeba też odbudować rynek zbytu węgla dla ciepłownictwa, mniejszej energetyki i odbiorców indywidualnych. Trzeba też przejrzeć i zracjonalizować politykę fiskalną wobec górnictwa. I wprowadzić zasadę odpowiedzialności menedżerskiej za ewidentnie złe decyzje inwestycyjne. Tak mógłbym wymieniać jeszcze kilkanaście rzeczy.- Oczywiście mamy w tej sprawie konkretne propozycje. Ale to wymaga rozmów z rządem i analiz przeprowadzonych przez rząd.- Niestety nierozwiązane problemy bieżące: zwały węgla, import surowca czy spory płacowe - nie pozwalają na rozmowy o kwestiach strategicznych.Zamiast rozmawiać z rządem o przyszłości górnictwa w perspektywie 20-30 lat, o atomie, o Elektrowni Ostrołęka, o uporządkowaniu kwestii kapitałowych zaangażowania spółek energetycznych w spółki węglowe - my boksujemy się o to, co stanie się w perspektywie najbliższego tygodnia, najdalej dwóch. I to jest chore!- Ja się z tym nie zgadzam. Wszystko, co robimy, może wesprzeć wiceministra Adama Gawędę w rozwiązaniu problemów, które rozwiązać musi.