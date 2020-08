Bogusław Ziętek pisze do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie złej sytuacji górnictwa

Szanowny Panie Premierze, Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 zwraca się do Pana w trybie pilnym o wyjaśnienie: jak to jest, że w tym samym czasie, w którym Pański rząd pracuje nad planem zamykania kopalń i de facto zagłady Śląska, do Polski wpływają kolejne statki z importowanym węglem? Za czasu rządów Zjednoczonej Prawicy import węgla (w tym tego sprowadzanego z Rosji rządzonej przez Władimira Putina i oligarchów) osiąga niechlubne rekordy - zaznacza w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego Bogusław Ziętek, przewodniczący Komisji Krajowej Sierpnia 80.

Zrobić coś z tym importem węgla

Zaznacza jednocześnie, że potrzeba systemowych rozwiązań dla górnictwa i energetyki.- Choć dziś, patrząc na pełne przykopalniane zwały węgla, trudno w to uwierzyć, to Polsce grozi za kilka lat niedostatek energii i blackout, a to wszystko przez zwiększające się zużycie energii - wskazuje Ziętek. - Plan likwidacji kopalń przyśpieszy tylko te problemy, wskutek czego importerzy niebotycznie podniosą ceny węgla i innych surowców, a także ceny gotowej energii elektrycznej Polsce, która wyzbędzie się swojego górnictwa węglowego. Potrzeba nam planu dla całego górnictwa, a nie tylko dla Polskiej Grupy Górniczej - zaznacza Ziętek.Dodaje również, że zła sytuacja dotyczy też kopalń Tauronu Wydobycie, Węglokoksu Kraj, Jastrzębskiej Spółki Węglowej czy lubelskiej Bogdanki.- Tauron zapadł w śpiączkę i nie tylko nie odbiera węgla z PGG, ale nawet ze swoich kopalń, co oznacza szybki upadek wszystkich trzech kopalń Tauronu Wydobycie, a więc: ZG Brzeszcze, ZG Janina i ZG Sobieski. Może się okazać, że sytuacja Tauron Wydobycie i kopalń skupionych w tej spółce jest niemniej katastrofalna jak ta z jaką mamy do czynienia w Polskiej Grupie Górniczej. Państwowe spółki zamiast zająć się wydobyciem i spalaniem węgla, zajmują się importem, tak węgla, jak i energii, którą handlują. Są jak w amoku – podkreśla Ziętek w piśmie do premiera.Zaznacza też, że w dramatycznej sytuacji znalazło się też górnictwo węgla brunatnego. Kopalnia Bełchatów wciąż czeka na koncesję dla odkrywki w Złoczewie, która pozwoli kopalni i siostrzanej elektrowni na funkcjonowanie przez kolejne lata. Terminy wciąż są przedłużane, a Państwo Polskie nie potrafi sobie poradzić z ekoterrorystami blokującymi tę inwestycję i ze szkodliwą zieloną polityką skompromitowanej Unii Europejskiej.- Oddajemy pola im i de facto innym państwom i innym kontynentom. Szczegóły problemów sektora węgla brunatnego pozna Pan już 28 sierpnia br. w Warszawie podczas największej od wybuchu pandemii koronawirusa demonstracji. Górnicy zrzeszeni w WZZ Sierpień 80 również wezmą udział w tej demonstracji, ponieważ opowiadamy się za polską energią z polskiego węgla spalanego w polskich elektrowniach - wskazuje Ziętek.- Panie Premierze, Panie Pośle ze Śląska! Członkowie Pańskiego gabinetu za czasu fatalnych rządów koalicji Platformy Obywatelskiej-Polskiego Stronnictwa Ludowego mówili, że import węgla jest zły, a nawet zapowiadali embargo na węgiel sprowadzany z Rosji. Co się stało, że teraz rosyjski węgiel jest nagle dobry? Za rządów PO-PSL prominentni politycy Zjednoczonej Prawicy wskazywali, że likwidacja polskich kopalń jest zdradą Polskiej Racji Stanu, a dziś o tym samym procesie pośpiesznego zamykania kopalń mówi się, że to „twarda konieczność” - zaznacza Ziętek.- Chcemy wierzyć, że to nie przejaw hipokryzji i lekceważenia problemów jednego z największych i najważniejszych regionów Polski, z którego - nawiasem mówiąc - został Pan wybrany posłem. Niestety, kolejne decyzje i głosy płynące ze strony urzędników Pańskiego rządu sprawiają, że ta wiara ma coraz słabszą podstawę.WZZ Sierpień 80 wnosi o ustosunkowanie się do treści niniejszego pisma, na rozwianie wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania - podsumowue szef Sierpnia 80 w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego.Zobacz też: Zarząd PGG między młotem a kowadłem