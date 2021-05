Bogusław Ziętek, Sierpień 80: nie chodzi o żaden klimat, lecz o to, by Polska utraciła niezależność energetyczną

- Najprawdopodobniej w piątek (28 maja) dojdzie do podpisania umowy społecznej dotyczącej górnictwa. Niestety droga do tego, by program był realizowany jest nadal daleka, bowiem o wszystkim zdecydują negocjacje z Komisja Europejską - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

Ziętek wskazuje, że następnymi ofiarami polityki klimatycznej Unii Europejskiej będą kolejne branże: chemiczna, cementowa, a także transport i rolnictwo.

Jego zdaniem trudno w tych warunkach wierzyć w to, że Komisja Europejska zaakceptuje program dla górnictwa węgla kamiennego uzgodniony w Polsce.

Według Ziętka trzeba mieć świadomość, że walka o polską niezależność energetyczną nie w smak jest zarówno putinowskiej Rosji, jak i interesom gospodarczym Niemiec.

Presja w celu likwidacji własnej bazy surowcowej