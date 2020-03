Bogusław Ziętek, Sierpień 80: polskie górnictwo może działać do 2050 r.

Obecna sytuacja na pewno nie jest początkiem końca polskiego górnictwa węgla kamiennego. Jeżeli zaczniemy działać w kierunku naprawy tej sytuacji, to bardzo szybko wyjdziemy na prostą i bardzo szybko okaże się, że górnictwo nie tylko potrafi zarabiać, co udowadniało przez ostatnie cztery lata, ale także ma przed sobą przyszłość w perspektywie na pewno do roku 2050 - mówi WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ Sierpień 80.

PiS może poprawić sytuację górnictwa

- Musimy się zastanawiać nad sytuacją całej branży a więc PGG, JSW, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj. Musimy się zastanawiać nad przyszłością całej energetyki konwencjonalnej, czyli nie tylko energetyki węgla kamiennego, ale także energetyki opartej na węglu brunatnym. Tam mamy problem otwarcia odkrywki Złoczew, która ma zapewnić przyszłość energetyki opartej na węglu brunatnym. Jeśli tego nie zrobimy to będziemy mieli ogromny kłopot – zwraca uwagę Bogusław Ziętek.Dlatego, w jego ocenie, trzeba się zastanowić się nad konsolidacją w obrębie energetyki konwencjonalnej, nie po to, aby walczyć z odnawialnymi źródłami energii i nie po to, aby zwalczać nowoczesne technologie.- Wprost przeciwnie, po to, aby we wszystkie te procesy się wpisać jako duży organizm , który będzie w stanie unieść wyzwania, przed którymi stoi – wyjaśnia.Oczywiście pada pytanie, czy rząd PiS będzie umiał skutecznie te problemy rozwiązać. Bogusław Ziętek przypomina, że PiS cztery lata temu pokazało, iż umie branżę węglową postawić na nogi. PiS zastał górnictwo zgruzowane, sytuacja była dramatyczna, JSW była na skraju upadłości, banki praktycznie przejęły aktywa tej spółki. W bardzo złej sytuacji była Kompania Węglowa i Katowicki Holding Węglowy.- Ostatnie cztery lata, m.in. dzięki staraniom ministra Grzegorza Tobiszowskiego i ministra Krzysztofa Tchórzewskiego dla górnictwa wale nie były złe. Oczywiście było tak przy dużym udziale i poświęceniu także górników – wskazuje Bogusław Ziętek.- Teraz mamy kłopot, ponieważ dobre warunki, które wynegocjowaliśmy w UE i dobre rozwiązania, które cztery lata temu zostały zastosowane, zostały zmarnowane przez menadżerów górnictwa, którzy na poziomie przygotowania produkcji popełnili wiele błędów – dodaje.I właśnie dzięki temu górnictwo nie było w stanie zaspokajać potrzeb energetyki, m.in. dlatego na polski rynek wszedł węgiel rosyjski, z którym mamy dzisiaj ogromny problem.- Jeżeli zaczniemy działać w kierunku naprawy tej sytuacji to bardzo szybko wyjdziemy na prostą i bardzo szybko okaże się, że górnictwo nie tylko potrafi zarabiać, co udowadniało przez ostatnie cztery lata, ale także ma przed sobą przyszłość w perspektywie na pewno do roku 2050. Co będzie potem, to jest to, o czym chcemy rozmawiać z rządem wprowadzając nowe technologie i unowocześniając funkcjonowanie tych spółek, które będą w coraz większym stopniu będą musiały dywersyfikować swoją produkcję tak, aby nie być uzależnionym od koniunktury na rynku węglowym – podsumowuje Bogusław Ziętek.