Bogusław Ziętek: Strach, lenistwo i koniunkturalizm. Rząd się pogubił

- Chodzą różne warianty, w których w Polskiej Grupie Górniczej wymienia się do likwidacji wszystkie kopalnie rudzkie, a więc Pokój, Halembę i Bielszowice, a także Sośnicę, Wujek i Bolesław Śmiały. Poza tym zlikwidowane miałyby zostać dwie kopalnie Tauronu Wydobycie, czyli Janina i Brzeszcze oraz jedna kopalnia z Jastrzębskiej Spółki Węglowej - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

Tym bardziej, że da się to zrobić, czyli tak przebudować górnictwo i energetykę, aby w najbliższych latach nie trzeba było podążać ścieżką likwidacyjną.Czytaj także: PGG dramatycznie walczy o przeżycie - Oczywiste było, że biorąc sobie tak wiele na głowę, nie będzie on w stanie unieść tych wszystkich ciężarów. Tym większe mam pretensje do tych, którzy w sprawach górnictwa i energetyki powinni mu podpowiadać rozsądne rozwiązania. Ale ze strachu, lenistwa i koniunkturalizmu tego nie robią.Wyraźnie widać, że rząd się w tym wszystkim pogubił. Wicepremier Sasin w odpowiedzi na interpelację poselską mówił o tym, że Polska Grupa Górnicza przygotuje kompleksowy program naprawczy spółki. A tego samego dnia prezes tej spółki oświadczył, że nic takiego nie będzie miało miejsca.Z kolei prezes PGE publicznie powiedział, że popiera utworzenie spółki, w której znajdą się wszystkie aktywa górnicze. Ale w ślad za tym nie idą żadne działania. Oznacza to, że ktoś się pogubił.- Ależ ja rozumiem, że mamy trudne czasy: pandemię koronawirusa, wybory prezydenckie, kryzys polityczny. Ale te trudne czasy to nie tylko powód do zmartwień, ale również okazja do uporządkowania pewnych spraw.To teraz można ułożyć górnictwo i energetykę, wspierając je programami tarczy antykryzysowej, bo Unia Europejska - zajęta swoimi problemami - nie odważy się ingerować w nasze wewnętrzne sprawy.Tymczasem okazuje się, że pomysłów brak, tarcza antykryzysowa nie jest dla spółek Skarbu Państwa, takich jak Polska Grupa Górnicza. A wszyscy bojaźliwie unikają podejmowania wyzwań, działając w myśl zasady, że jakoś to będzie.- Jeżeli rząd chce odmrażać gospodarkę, to nie może tego robić dławiąc popyt przez odbieranie pracownikom części ich wynagrodzeń. Na nic bowiem zda się otwieranie gospodarki, kiedy społeczeństwo nie będzie miało pieniędzy, aby kupować towary i usługi.Wydawało się, że rząd PiS-u to rozumie, kiedy premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że nie będzie wychodzenia z kryzysu poprzez zaciskanie pasa. Górnicy gotowi są do poświęceń. Ale muszą mieć gwarancję, że te poświęcenia uratują ich miejsca pracy.