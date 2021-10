Brabec: Mam nadzieję, że Polska i Czechy wrócą do rozmów ws. Turowa

Czeski minister środowiska Richard Brabec powiedział w Pradze po zakończeniu polsko-czeskich rozmów ws. kopalni Turów, że ma nadzieję na powrót Polski i Czech do negocjacji. Zakwestionował ocenę polskich negocjatorów o "eskalacji czeskich żądań".

Zdaniem Brabca klauzula dotycząca braku możliwości wypowiedzenia porozumienia w sprawie kopalni Turów, która zdaniem polskiego wiceministra spraw zagranicznych, stała się kością niezgody, była zapisana w projekcie porozumienia od początku negocjacji. Brabec podkreślił też, że nie chce rozwijać tego wątku, ponieważ nie ma zwyczaju komunikować się z drugą stroną za pośrednictwem mediów.

Wiceminister spraw zagranicznych Polski Paweł Jabłoński po zakończeniu nieudanych negocjacji w czwartek powiedział, że strona czeska eskalowała żądania i w sposób "irracjonalny" domagała się wprowadzenia takiej klauzuli do umowy.

Brabec podkreślił podczas konferencji prasowej, że obie strony są gotowe do powrotu do negocjacji. "Nie mogę powiedzieć, co się stanie jutro lub w poniedziałek, ale chcę wyrazić przekonanie i nadzieję, że w najbliższych dniach spotkamy się i doprowadzimy to do końca".