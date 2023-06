Brak aktualizacji polityki energetycznej Polski 2040 to strzał w stopę

- Bardzo źle, że nie będzie aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 roku - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Piotr Ostrowski, szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).

Piotr Ostrowski wskazuje, że oczekiwałby od rządu, żeby nie demolował dialogu społecznego i żeby o ważnych sprawach z zakresu polityki społeczno-gospodarczej rozmawiać w ramach instytucji do tego stworzonej, czyli właśnie Rady Dialogu Społecznego.

- Podpisanie przez rząd porozumienia z jedną organizacją związkową się z tym kłóci - podkreśla Ostrowski.

Zaznacza przy tym, że niszczenie dialogu społecznego to droga donikąd.

Piotr Ostrowski w grudniu 2022 roku został wybrany na szefa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ). Wcześniej, od 2018 roku, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Porozumienia.

Rada Dialogu Społecznego niewątpliwie jest właśnie tym miejscem, gdzie powinniśmy rozmawiać jako organizacje związkowe

W środę 7 czerwca w Stalowej Woli rząd podpisał porozumienie z Solidarnością, dotyczące wielu sfer pracowniczych. Czy OPZZ zamierza podjąć jakieś działania w tej sprawie?

- W przyszłym tygodniu mamy Radę OPZZ i ta sprawa będzie przedmiotem naszej dyskusji. Natomiast już jutro, tj. w czwartek 15 czerwca, odbywać się będzie posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, na którym zamierzam zapytać rząd o to, co w ogóle się dzieje.

Rada Dialogu Społecznego niewątpliwie jest właśnie tym miejscem, gdzie powinniśmy rozmawiać jako organizacje związkowe. Oczekiwałbym od rządu, żeby nie demolował dialogu społecznego i żeby o ważnych sprawach z zakresu polityki społeczno-gospodarczej rozmawiać właśnie w ramach instytucji do tego stworzonej, czyli Rady Dialogu Społecznego.

Podpisanie przez rząd porozumienia z jedną organizacją związkową się z tym kłóci. Przypomnę, że w 2013 roku FZZ, Solidarność i OPZZ opuściły posiedzenia Komisji Trójstronnej, wskazując wówczas na pozorowanie dialogu.

Minęło 10 lat i mamy identyczne zachowanie strony rządowej. Nie ma naszej zgody na to, żeby niszczyć dialog społeczny. To nie są standardy europejskie, tylko raczej białoruskie, gdzie władza rozmawia jedynie z jednym związkiem.

Czy będziecie chcieli opuścić Radę Dialogu Społecznego?

- Nie mamy takich planów. Musimy wzmacniać Radę Dialogu Społecznego. Natomiast jestem ciekaw, jak jutro odpowiedzą mi przedstawiciele rządu. Padają bowiem piękne, wzniosłe słowa o dialogu społecznym, a w praktyce dochodzi do jego niszczenia.

A przyznam, że także w OPZZ nie brakowało osób, które przychylnym okiem patrzyły na działania obecnego rządu. Jednak po tym, jak rząd zachował się obecnie, również te osoby straciły złudzenia.

Pokazywanie, że jest się propracowniczym, można było przeprowadzić zupełnie inaczej

Dlaczego Solidarność podpisała takie porozumienie z rządem? Nie brak opinii, że to musiał być jakiś deal.

- Również słyszę tego typu opinie, że pewnie jest to coś za coś i że to działanie przedwyborcze, żeby pokazać propracowniczą twarz tego rządu. Tyle że pokazywanie, że jest się propracowniczym, można było przeprowadzić zupełnie inaczej.

W branży górniczej oraz energetycznej podkreśla się, że do wyborów nie będzie aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, a przecież potrzebne są szybkie inwestycje w kopalniach czy te dotyczące modernizacji tzw. dwusetek. Jak się pan na to zapatruje?

- Bardzo źle, że nie będzie aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Ileż bowiem można zwlekać? Znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji, a wojna na Ukrainie dobitnie pokazała, jak ważne są sprawy dotyczące energetyki i surowców.

Odkładanie aktualizacji polityki energetycznej jest więc strzelaniem sobie w stopę. Podejrzewam, że po prostu rząd nie chce, żeby przed wyborami podejmowane były decyzje trudne dla sektora węglowo-energetycznego i jego pracowników. Stąd właśnie to zastopowanie aktualizacji polityki energetycznej Polski.

Jest teraz wielkie oburzenie w środowisku związkowym po podpisaniu porozumienia między rządem i Solidarnością

Co zatem planujecie jako OPZZ w tym obszarze?

- Na pewno będziemy podejmować decyzje kolegialnie. Jest teraz wielkie oburzenie w środowisku związkowym po podpisaniu porozumienia między rządem i Solidarnością. Jest też oburzenie dotyczące chociażby tych premii w budżetówce, bowiem trudno to nazwać podwyżkami. Zresztą dołom Solidarności wcale nie podoba się to, co podpisała wierchuszka.

Będą akcje protestacyjne w górnictwie i energetyce organizowane przez OPZZ?

- Na pewno sam nie będę podejmował decyzji. Mamy branże - górnictwo oraz energetykę w ramach OPZZ i będziemy rozmawiać oraz podejmować decyzje. Będę stał na stanowisku, aby bronić interesów pracowniczych.

Jest pan zaskoczony tym, że takie porozumienie między rządem i Solidarnością zostało podpisane?

- Tak, jestem zaskoczony. Ja nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Dialog społeczny to naprawdę wielka wartość. I trzeba go wzmacniać, a nie niszczyć.

Czy Solidarność to dla pana dalej związek zawodowy?

- Nie ukrywam, że wiele moich koleżanek i kolegów podkreśla teraz, że Solidarność to już nie jest związek zawodowy, tylko część obecnego rządu. Niszczenie dialogu społecznego to droga donikąd. To podcinanie gałęzi, na której siedzimy.

Rozmawiał: Jerzy Dudała