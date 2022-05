Brak węgla nie jest winą górników, ale jego sprzedaż trzeba usprawnić

Wszystko, co wyjeżdża z dołu kopalń jako sortyment nadający się do celów opałowych w domach, trafia na bieżąco do natychmiastowej sprzedaży! Ani górnicy, ani Polska Grupa Górnicza nie będą dłużej chłopcem do bicia dlatego, że nagle w kraju zabrakło kilku milionów ton węgla, gdy kazano nam cały czas ograniczać fedrowanie. Jeszcze rok temu pies z kulawą nogą nie interesował się węglem z PGG - mówi Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Sprzedaż węgla, w tym wysokie marże narzucane przez pośredników budzą w ostatnim czasie wiele emocji. Do sprawy odniósł się w poniedziałek 30 maja Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności, który przypomniał, że Solidarność od dawna sygnalizuje, iż ceny u pośredników są 2-3 krotnie wyższe niż na kopalniach, a braki węgla nie są winą górników i PGG.

- Wszystko, co wyjeżdża z dołu kopalń jako sortyment nadający się do celów opałowych w domach, trafia na bieżąco do natychmiastowej sprzedaży! Ani górnicy, ani Polska Grupa Górnicza nie będą dłużej chłopcem do bicia dlatego, że nagle w kraju zabrakło kilku milionów ton węgla, gdy kazano nam cały czas ograniczać fedrowanie. Jeszcze rok temu pies z kulawą nogą nie interesował się węglem z PGG - mówi Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności w poniedziałkowej rozmowie z Dziennikiem Zachodnim.

Związkowiec postuluje, aby m.in. odpowiednie instytucje (np. inspekcja handlowa, UOKiK) zajęły się tematem i przeprowadziły kontrole w sprawie nieuczciwej konkurencji. Jego zdaniem nie można dziś obwiniać górników za wysokie ceny węgla, w sytuacji gdy pośrednicy narzucają tak wysokie marże.

- Oczywiście, sprzedaż trzeba usprawniać, naprawić to co nie funkcjonuje, a przede wszystkim zawrzeć takie umowy, aby w składach były takie same ceny jak na bramach kopalń plus koszty transportu. Ale to już zadanie i zmartwienie zarządu PGG - dodaje Hutek.

Jego zdaniem do ewentualnego zwiększenia wydobycia w kopalniach potrzebna jest jak najszybsza korekta umowy społecznej dotycząca zmiany harmonogramu likwidacji kopalń oraz dokończenie procesu notyfikacji.

Kolejnym warunkiem jest uruchomienie procesu przyjęć nowych pracowników do kopalń.

- Pod ziemią często daje się już we znaki brak wykwalifikowanych kadr, szczególnie tych pracowników, od których zależy zdolność wydobywcza zakładu co od dawna sygnalizuje NSZZ Solidarność, w swoich pismach i wypowiedziach - mówi Bogusław Hutek.

Szef górniczej Solidarności krytykuje też parlamentarzystów opozycji, którzy zagłosowali przeciw nowelizacji ustawy górniczej.

- To obrzydliwe, że parlamentarzyści opozycji dzisiaj krytykują górnictwo za to, że brakuje nam krajowego węgla, ale jeszcze parę miesięcy temu umywali ręce, a nawet bezwstydnie podnieśli je głosując za upadłością Polskiej Grupy Górniczej, kiedy w grudniu i styczniu była głosowana ustawa ratunkową dla polskiego górnictwa - podkreśla Bogusław Hutek.

