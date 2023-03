Braknie nam energii odnawialnej. Bez węgla będzie dramat

Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej nie redukuje emisji światowych, a tylko przesuwa je geograficznie. W świecie mocno rośnie wydobycie węgla, który w wielu krajach odgrywa kluczową rolę.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że do 2025 roku Azja będzie odpowiadać za połowę światowego zużycia energii elektrycznej, przy czym jedna trzecia światowej energii elektrycznej będzie zużywana w Chinach.

Hegemonem na węglowym rynku pozostają Chiny.

W roku 2022 wydobycie węgla w Chinach osiągnęło 4,45 miliarda ton. Przy czym firma analityczna S&P Global prognozuje, że krajowa produkcja węgla w Chinach w 2023 roku wyniesie aż 4,9 mld ton.

Produkcja węgla dynamicznie rośnie: w ciągu ostatnich dwóch lat o 700 mln ton

- W 2022 roku zanotowaliśmy historyczny rekord produkcji węgla na świecie w wysokości 8,4 mld ton. Produkcja węgla dynamicznie rośnie: w ciągu ostatnich dwóch lat o 700 mln ton, a w ciągu minionych dwóch dekad od początku XXI wieku uległa podwojeniu, rosnąc o prawie 4 miliardy ton - podkreśla Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej i prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal.

- Nie kwestionujemy, że węgiel jest głównym źródłem emisji CO2, jednak jeśli będziemy konsekwentni, to przy opisanym rekordowym wzroście produkcji globalnej węgla nie możemy w Unii Europejskiej utrzymywać, że troszczymy się o planetę, ponieważ tylko zwyczajnie przesuwamy emisje z Europy głównie do krajów azjatyckich - zaznacza Rogala. - Nie podważamy ambicji klimatycznych, a jedynie apelujemy o uświadomienie sobie faktu, że polityka klimatyczno-energetyczna UE nie redukuje emisji światowych, a tylko przesuwa je geograficznie. Co więcej, nie jest to proces, który zatrzymuje się, lecz narasta - dodaje Tomasz Rogala.

Kolejnym krajem na mapie świata, który dołączy do Chin w zakresie wykorzystywania węgla, są Indie z ogromnymi planami wzrostu produkcji tego surowca. Tylko w grudniu 2022 roku Indie wydobyły 82,87 mln ton węgla. Dla porównania w całym 2022 roku wydobycie węgla kamiennego w Polsce wyniosło około 52 mln ton. Natomiast import węgla do Polski przekroczył 20 mln ton.

- Stworzyliśmy w UE rodzaj alternatywnej rzeczywistości z deklaracjami o rozwoju OZE (odnawialnych źródeł energii - red.), tymczasem faktycznie obserwujemy globalny wzrost produkcji i wykorzystania węgla - wskazuje Tomasz Rogala.

- Tylko w ciągu 2021 roku wzrost zapotrzebowania na energię na świecie wyniósł 6 proc. (1,5 tys. TWh) i został pokryty w większości, bowiem aż w 53 proc. ze spalania węgla. OZE nie zdołało pokryć tego wzrostu konsumpcji energii. Oczekujemy na dane z zeszłego roku, jednak na poziomie faktów mamy do czynienia z brakiem możliwości zaspokojenia wzrostu zapotrzebowania na energię przez źródła odnawialne - podkreśla Rogala.

Coraz wyraźniej widać u nas zagrożenie w postaci niedoborów energii elektrycznej

Zawirowania na światowych rynkach energii w ostatnim czasie sprzyjały sięganiu po węgiel, jako surowiec zapewniający możliwość stabilnych dostaw energii. Z powodu wojny na Ukrainie, a wcześniej pandemii koronawirusa zaczęło przeważać sięganie po zasoby własne w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego. Stąd Chiny czy Indie intensyfikują eksploatację swoich zasobów węgla.

Dopóki w Polsce będziemy wytwarzali energię w oparciu o istniejące elektrownie, dopóty węgiel jako nośnik energii będzie nam potrzebny. Istotne jest czy węgiel będzie polski (europejski), czy też będzie pochodził z odległych rejonów świata powodując uzależnienie gospodarki od czynników, na który mamy ograniczony wpływ.

Aby odejść od węgla, trzeba zbudować dlań realną alternatywę w miksie energetycznym. Jednak budowa elektrowni jądrowych to melodia przyszłości. W tym kontekście coraz wyraźniej widać u nas zagrożenie w postaci niedoborów energii elektrycznej. Niebawem możemy się zmagać z wyłączeniami prądu.

- Energii elektrycznej będzie w Polsce brakowało po roku 2025 w wymiarze ponad 600 godzin rocznie. To oznaczałoby brak energii elektrycznej przez jeden miesiąc w ciągu roku - podkreślił w niedawnej rozmowie z WNP.PL prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej, ekspert ds. energetyki.