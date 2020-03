Branża górnicza potrzebuje przemyślanej transformacji, a nie prostej likwidacji

Wiadomo, że wygaszanie sektora węglowego może w przyszłości przekładać się na sytuację krajowego rynku pracy, zwłaszcza w przypadku pracowników zakładów dostarczających maszyny i urządzenia, materiały oraz usługi dla górnictwa. Wygaszanie sektora górniczego może mieć zatem wpływ na cały łańcuch wartości dodanej w Polsce.

PGG posiada ok. 2 tys. hektarów dobrze usytuowanych terenów pod potencjalne inwestycje. Mogłaby zatem być jednym z narzędzi unijnego funduszu transformacji. PGG chce rozwijać nowe kompetencje, m.in. rozwijając fotowoltaikę na pogórniczych hałdach.Poza UE odwrót od węgla nie jest widoczny. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energetycznej prognozują, że globalnie produkcja i zużycie węgla będzie utrzymywać się na stałym poziomie ok. 7 mld ton rocznie. Nauka, nowoczesna myśl techniczna i wiedza inżynierska są głównymi wskaźnikami rozwoju regionalnego i społecznego.- Dlatego też PGG wypatruje nowych i rozwojowych obszarów aktywności, które uzupełniałyby zasadniczy zakres działalności firmy - mówi Tomasz Rogala. - Transformację pojmujemy jako wyzwanie do dalszego rozwoju, do poszukiwania nowych cech firmy i podwyższania kompetencji pracowników, bowiem nowoczesne, zaawansowane technologicznie linie biznesowe wymuszają rozwijanie wiedzy i kompetencji - dodaje prezes Rogala.