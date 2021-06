Branża okołogórnicza: porozumienie społeczne nie rozwiązuje palących problemów

Przeciągające się negocjacje rządu ze stroną społeczną na temat planowanego wygaszania kopalń, przez długi czas wpływały na decyzje inwestycyjne zakładów wydobywczych. Pod koniec kwietnia 2021 r. doszło do parafowania porozumienia, które następnie musi uzyskać ratyfikację Komisji Europejskiej. Nowo powstały zarys mapy drogowej z pewnością ułatwi w pewnym zakresie współpracę branży z sektorem finansowym, jednak nie na tyle, na ile przedstawiciele firm okołogórniczych liczyli.

Nadal brak odpowiedzi na kluczowe pytania

Wysłuchać głosu przedsiębiorców

- Mocno rozczarowujący jest fakt, iż w zasadzie wszystkie decyzje są uzależnione od Komisji Europejskiej - zaznacza Zdzisław Bik, prezes grupy Fasing. - Nie ma zaproponowanych żadnych rozwiązań czy mechanizmów, o których wiemy, że na pewno będą realizowane. Żałuje, że z Komisją Europejską jeszcze nie podjęto rozmów np. na temat pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw. Zgodnie z unijnymi przepisami pomoc dla tych podmiotów może stanowić do 25 proc. kosztów przedsięwzięcia. To mało jak na czas transformacji - dodaje Zdzisław Bik.Proces restrukturyzacji jest bardzo rozległy i w Polsce de facto podlega pod kilka ministerstw - stąd problemy z jego właściwą koordynacją. Trudno znaleźć odpowiedzi na ważne pytania jak: kto odpowiada za strategie negocjacji unijnych w tej kwestii? Czy jest lub będzie jedno miejsce, które koordynuje te negocjacje? Na obecną chwilę sygnały płynące z Ministerstwa Aktywów Państwowych, z Ministerstwa Klimatu i Środowiska czy z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, znacząco różnią się od siebie.Warto także zastanowić się na jakie decyzje KE liczy branża. Szczególnie, że na jej obrzeżach, w OECD, toczą się prace związane dotyczące zmiany regulacji eksportu maszyn górniczych, które drastycznie ograniczą możliwości działania. Koordynacja działań jest wiec konieczna, a proces negocjacyjny musi być prowadzony wielowątkowo.Eksperci podkreślają, że ogłoszenie powołania Funduszu Transformacji Śląska, którego celem ma być skoordynowanie transformacji terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych z transformacją województwa śląskiego to krok spóźniony o kilka lat.Procesy transformacyjne już się w zasadzie toczą, a wciąż nawet nie ma pewnych źródeł finasowania tego funduszu, bo znacząca ich część zależy od decyzji KE. Przedstawiciele branży zauważają jednak, że dobrym sygnałem jest to, że cokolwiek się dzieje w tej sprawie. Ciekawym pomysłem jest powołanie Rady Koordynacyjnej ds. Sprawiedliwej Transformacji, choć należy zauważyć, że podobne inicjatywy miały już miejsce.- Mamy nadzieję na znaczącą reprezentację firm okołogórniczych w Radzie Koordynacyjnej. Tylko przedsiębiorcy mogą precyzyjnie wskazać, na jakie problemy napotykają, starając się pozyskać fundusze unijne oraz określić, jakiego wsparcia oczekują - zarówno w ujęciu systemowym jak i np. progów dofinansowania projektów - mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu Grupy Famur.Równocześnie z KE dochodzą informacje, iż w czerwcu mają zostać zaprezentowane założenia nowelizacji unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, która ma dostosować cele w obszarze zielonej energii do nowych, bardziej ambitnych celów redukcji emisji CO2 uzgodnionych przez Unię Europejską. Realizacja podwyższonego celu będzie oznaczać niemal dwukrotne zwiększenie udziału zielonej energii w stosunku do celu OZE, zapisanego w unijnej dyrektywie RED I z 2009 roku.Co to oznacza dla firm okołogórniczych?- Mamy nadzieję, że rząd da nam szansę i wesprze w skutecznym włączeniu się w budowę nowego ładu energetycznego - zaznacza Bendzera.I wskazuje, że to wymaga konkretnych rozwiązań prawnych, które będą uwzględniać polskie firmy, między innymi z sektora okołogórniczego, w planowanych procesach inwestycyjnych. Dla projektów związanych z transformacją energetyczną Polski powinien powstać gwarantowany poziom tzw. local content uwzględniający oraz pozwalający realizować istotną część inwestycji w oparciu o potencjał i możliwości wytwórcze rodzimych firm.- Takie rozwiązania ułatwią wielu przedsiębiorstwom, dotychczas wiązanym z górnictwem czy energetyką konwencjonalną, zmianę ich profilu działalności, a tym samym utrzymanie setek wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy. Jest to szczególnie istotne dla regionów, które w najbliższym czasie będą musiały mierzyć się ze skutkami wygaszania krajowego górnictwa węglowego - dodaje Mirosław Bendzera.