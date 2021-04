Branża okołogórnicza walczy o wsparcie i szuka nowych możliwości

Firmy z branży okołogórniczej wielokrotnie alarmowały, jak trudna sytuacja może zastać Śląsk, który wkrótce odczuje skutki transformacji energetycznej. Wszystko po to, by uchronić blisko 400 tys. miejscy pracy oraz szeroki łańcuch powiązań gospodarczych i społecznych, który generuje sektor okołogórniczy.

Szansą alternatywne źródła energii

Liczą na realne wsparcie

Zwraca przy tym uwagę, że transformacja górnictwa i energetyki poza olbrzymimi wyzwaniami wynikającymi z koniecznych zmian sektorowych otwiera również nowe możliwości rozwoju jednak, żeby je dobrze wykorzystać trzeba już dziś o to zadbać, choćby odpowiednio zabezpieczając tzw. local content, który powinien trafić do krajowych producentów.- Niestety w aktualnej formule wsparcie przewidziane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mało przystaje do realiów i jest zdecydowanie niewystarczające. Obecnie duże podmioty mają bardzo mały katalog rozwiązań, w których jest możliwe dofinansowanie. Zresztą również jego poziom jest relatywnie niewielki: maksymalnie do 25 proc. - zaznacza Bendzera.Zidentyfikowany przez branżę szereg nowych możliwości rozwojowych obejmuje między innymi energetykę wiatrową na morzu, czyli offshore.Polska gospodarka oraz regiony nadmorskie stoją przed wyjątkową szansą związaną z rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej w Europie. W opinii ekspertów potencjał lokalizacyjny polskich obszarów morskich umożliwia w przyszłości zajęcie pozycji lidera w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.Polskie firmy, również te z sektora okołogórniczego, posiadają kompetencje w zakresie budowy urządzeń, jak i prowadzenia robót: w zakresie budowy offshorowych wież wiatrowych (budowa fundamentów, elementów do turbin wiatrowych, m.in. przekładni, morskich stacji transformatorowych, konstrukcji pomocniczych). Mogą realizować także bieżącą i prewencyjną obsługę konserwacyjną.Aby jednak offshore mógł być impulsem rozwojowym dla polskich firm, także z sektora okołogórniczego, konieczne jest zapewnienie im miejsca w procesie inwestycyjnym przez zapisy promujące i egzekwujące tzw. „local content”.Optymalizacja wykorzystania, zarządzania i monitorowania majątku jest kluczowym wyzwaniem dla branży przemysłowej i produkcyjnej. Rynek rozwiązań IT służących do zaawansowanego identyfikowania aktywów, zarządzania nimi, zdalnego monitorowania oraz zdalnej i predykcyjnej obsługi technicznej stoi przed wielką szansą dzięki internetowi rzeczy (Internet of Things), zaawansowanym analizom danych opartych m.in. na wielkich zbiorach danych (Big Data) i sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence).Branża górnicza i okołogórnicza od lat korzystają z automatyzacji procesów i nabyły w tym obszarze olbrzymie doświadczenie w zakresie projektowania procesów i wspierania ich odpowiednimi narzędziami.W tym zakresie oczekiwanym wsparciem ze strony państwa byłyby dedykowane fundusze rozwojowe, które pozwalają na rozwój know-how, czyli zakup patentów i własności intelektualnej, szkolenia, itd.Zmiany związane z realizacją Nowego Zielonego Ładu wymuszają w naszym kraju transformację energetyczną. Odchodząc od węglowej energii musimy rozwijać i inwestować w tzw. odnawialne źródła energii.Branża okołogórnicza wskazuje, że posiada naturalne doświadczenie wspierania rozwoju energetyki. Wprowadzenie zapisów o local content do aktów prawnych, które określają rozwój energetyki w Polsce jest jej zdaniem kluczowy. To ważne z kilku powodów: jest to z jednej strony wsparcie podmiotów, które wykonują zlecenia, ale także kumulowanie know-how i wysoko wyspecjalizowanych oraz dobrze płatnych stanowisk w podmiotach krajowych, napędzając rozwój gospodarczy w długiej perspektywie.Ciekawym przykładem realizacji założeń Nowego Zielonego Ładu, które mogą napędzać rozwój gospodarczy Polski są elektrownie wodne, które mogą być istotnymi odnawialnymi źródłami energii. Należy jednak zwrócić uwagę, że duże elektrownie wodne wymagają odpowiedniej, specyficznej lokalizacji, wpływają również znacząco na środowisko naturalne obszaru, w którym są budowane.Proponowana koncepcja to budowa małych elektrowni wodnych, których zasada działania opiera się na wykorzystaniu energii kinetycznej cieku wodnego, bez znaczącego wpływu na środowisko naturalne - niewielka infrastruktura budowlana, nie zaburzająca istotnie cieków wodnych. Rozwiązanie te może okazać się szczególnie atrakcyjne przy połączeniu z założeniami sieci Smart Grid.Zielona gospodarka to także rozwój obszarów związanych z wtórnym wykorzystaniem materiałów. W tym zakresie również można wykorzystać doświadczenie firm, które pracowały na rzecz górnictwa węgla kamiennego. Podmioty te mogą być producentami różnego rodzaju pras, rozdrabniaczy oraz maszyn do wtórnego wykorzystania surowców (np. biomasa) do produkcji energii elektrycznej czy gazu palnego.- Aby te plany mogły wejść w życie, musimy pamiętać, że branża okołogórnicza to firmy o różnej wielkości i organizacji. Musimy zagwarantować pomoc zarówno podmiotom z MŚP, jak i dużym przedsiębiorcom - wskazuje Olszowski. - Oczywiście to muszą być fundusze unijne, wsparcie z KUKE, BGK, PFR. Ważne, żeby kryteria były możliwe do spełnienia, ale równocześnie poziom dofinansowania był na tyle wysoki, żeby umożliwiał realizację projektów. Pamiętajmy, że to nie firmy zdecydowały o odejściu od węgla. Tę polityczną decyzję podjęto gdzie indziej - dodaje Janusz Olszowski.- O tym, że trzeba patrzyć w przyszłość i myśleć o ludziach za 10, 15, 20 lat mówimy od początku - mówi Arkadiusz Siekaniec, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. - To, że górnik odejdzie z kopalni to dopiero początek. On musi mieć możliwość przekwalifikowania, a potem podjęcia pracy. Właśnie sektor okołogórniczy po przebranżowieniu jest naturalnym pracodawcą, również ze względu na bliskość i możliwość wykorzystania już posiadanych umiejętności i kompetencji - dodaje Siekaniec.Wskazuje przy tym, że wreszcie po związkowych apelach pojawiły się jakieś pierwsze propozycje zapisów legislacyjnych.W ramach dywersyfikacji rynków zbytu konieczne są także działania promocyjne i wsparcie rządu w dotarciu do rynków zagranicznych - m.in. dwustronne rozmowy i porozumienia na poziomie międzynarodowym, misje gospodarcze czy zagwarantowanie funduszy.Niezmiernie ważne jest także zapewnienie na poziomie krajowym instrumentów wsparcia finansowego, takich jak: gwarancje bankowe, ubezpieczenia kontraktów zagranicznych czy różne formy finansowania inwestycji, które umożliwiają prowadzenie działalności eksportowej.- Widzę trudności w wejściu na nowe rynki z naszymi produktami. Często to branże o utrwalonej strukturze, więc wsparcie rządu jest konieczne w tym zakresie - zaznacza Zdzisław Bik, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Fasing. - Chodzi tu choćby o negocjacje warunków offsetowych czy umowy o współpracy na szczeblu rządowym. Inne kraje potrafią zapewnić warunki dla swoich firm przy transformacji energetycznej w Polsce. To paradoks, że niemieckie firmy cieszą się na transformację energetyczną w naszym kraju, a my niepewnie spoglądamy w przyszłość. Totalnie nie potrafimy wykorzystać narzędzia jakim jest local content - podkreśla Zdzisław Bik.Branża okołogórnicza zaznacza, że bez konkretnego planu wsparcia transformacji energetycznej sytuacja otoczenia górnictwa będzie się jednak tylko pogarszać. Już od kilku lat instytucje finansowe niechętnie wspierają firmy sektora okołogórniczego.Wsparcie rządu, o które tak szczególnie zabiega branża jest więc konieczne. Tym bardziej, że spółki te posiadają ceniony na świecie know-how oraz wiedzą, w którą stronę dywersyfikować swoje działania, jednocześnie wpisując się w politykę Zielonego Ładu. Udostępnienie im narzędzi rozwojowych to inwestycja, która w przyszłości zwróci się wielokrotnie i pomoże wyznaczyć nową, optymistyczną wizję rozwoju dla Śląska i terenów pogórniczych.