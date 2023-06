Przedstawiciele sektora węgla brunatnego mają dość. Będą demonstrować 14 lipca 2023 roku w Warszawie.

Związki zawodowe działające w branży węgla brunatnego wystosowały apel do pracowników centrali PGE GiEK SA, oddziałów KWB oraz Elektrowni Bełchatów i Turów, a także spółek zależnych PGE SA, oraz PGE GiEK.

Związki zawodowe przeprowadzą manifestację w obronie miejsc pracy pracowników energetyki opartej na węglu brunatnym

"Szanowne Koleżanki i Koledzy. W dniu 22 czerwca 2023 roku Prezydium Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego w skład którego wchodzą NZZG KWB Turów, MZZ PRC Elektrowni Turów, ZZIT Elektrowni Turów, MZZ Pracowników Elektrowni Turów, MZZ „Odkrywka” KWB Bełchatów, ZZ GWB KWB Bełchatów, MZZ Pracowników Elektrowni Bełchatów podjęło decyzję o przeprowadzeniu manifestacji w obronie miejsc pracy pracowników energetyki opartej na węglu brunatnym, obrony Kopalni Węgla Brunatnego Turów, braku konkretnych decyzji w sprawie uruchomienie odkrywki Złoczew, a także nierównego traktowania organizacji związkowych w ramach szeroko rozumianego dialogu społecznego!" - zaznaczają związkowcy z branży węgla brunatnego.

"Wielokrotnie wnioskowaliśmy jako OPZZ, FZZ GWB, oraz na szczeblach poszczególnych organizacji związkowych o spotkanie z Ministrem Aktywów Państwowych w ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego i nas pracowników PGE GiEK SA sprawach. Nie otrzymaliśmy dotychczas żadnych konkretnych informacji, ani nie wyznaczono terminu spotkania.

Zdajemy sobie sprawę z natłoku obowiązków politycznych Pana Ministra Jacka Sasina i podległych mu Prezesów PGE SA w związku z trwającą kampanią wyborczą, ale dla nas pracowników PGE GiEK SA ważniejszymi sprawami są medialne zawirowania wokół NABE i brak realizacji terminów z tym związanych, brak rozstrzygnięcia rozpisanego od prawie pół roku przez Radę Nadzorczą konkursu na Prezesa PGE GiEK SA, kolejne zawirowania wokół Koncesji 2044 dla KWB Turów, czy brak konkretów w sprawie uzyskania przez PGE GiEK SA koncesji na uruchomienie odkrywki Złoczew - wskazują.

Duża demonstracja w stolicy szykuje się jeszcze w lipcu

"Dlatego apelujemy do wszystkich Związków Zawodowych o wspólne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa miejsc pracy Pracowników Centrali, Oddziałów i Spółek zależnych PGE SA i PGE GiEK SA.

Niezależnie od przynależności związkowej, apelujemy do wszystkich Pracowników o wzięcie udziału w proteście, który odbędzie się w dniu 14 lipca 2023 r. o godzinie 11.00 w Warszawie i przejdzie ulicami - od ul. Nowogrodzka (siedziba PiS), ul. Mysia (siedziba PGE), ul (Krucza MAP), ul. Wiejską (Sejm). Zapisy i bliższe informacje w siedzibach związków zawodowych. Jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy?" - kończą związkowcy.