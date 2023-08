Bronią JSW przed nadzwyczajnym podatkiem. Stanowczy apel do premiera

Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 stanowczo sprzeciwia się obciążaniu Jastrzębskiej Spółki Węglowej tzw. podatkiem solidarnościowym - zaznacza związek w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego.

Przypomnijmy, że Senat, z poparciem rządu, ograniczył 28 lipca grono płatników tzw. składki solidarnościowej od nadzwyczajnych zysków z wydobycia węgla i produkcji koksu do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Poprawkami Senatu do ustawy o ochronie odbiorców prądu zajmie się teraz Sejm.

Nadmiarowe dochody to takie, które przekraczają 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat. Mają być one obciążone składką w wysokości 33 proc.

Poniżej prezentujemy treść pisma Sierpnia 80, pod którym podpisali się działacze Sierpnia 80 z JSW: Krzysztof Łabądź, Karol Granatyr. Sródtytuły pochodzą od redakcji.

- JSW, jako jedyna spółka górnicza, obciążona została podatkiem od ponadnormatywnych zysków. Jest to sytuacja kuriozalna, bo JSW swoje zyski uzyskała w wyniku dobrej koniunktury na rynku węgla koksowego i ciężkiej pracy górników JSW i JSW SiG. Zyski te okupione zostały nie tylko wysiłkiem załóg górniczych, ale również ceną najwyższą, jaką zapłacili górnicy i ratownicy kopalń Pniówek i Zofiówka.

Teraz budżet rządu, na czele którego Pan stoi, wyciąga ręce po dodatkowe pieniądze. Trzeba zaznaczyć, że JSW odprowadza ogromne pieniądze do budżetu centralnego i samorządu i nie ma żadnych podstaw, aby płaciła jeszcze więcej - podkreśla w piśmie do premiera Morawieckiego Sierpień 80.

Sierpień 80: dodatkowe 2-2,5 miliarda złotych, jakich chce się od JSW, to skandaliczna grabież

- Dodatkowe 2-2,5 miliarda złotych, jakich chce się od JSW, to skandaliczna grabież. Sytuacja JSW zależy od koniunktury na rynkach światowych i nowych złóż, do których musi sięgać, aby zwiększać wydobycie. Wahania koniunktury, mogą sprawić, że zyski szybko zamienią się w straty, a wtedy pieniądze wypracowane w latach koniunktury, będą niezbędne. Niezbędne są również miliardy złotych, które muszą być inwestowane, aby spółka miała co wydobywać - zaznacza Sierpień 80.

Sierpień 80: podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby zmusić rząd i posłów, którzy takie rozwiązania przyjęli, od zaniechania rabunku naszych pieniędzy

- Grabież dokonana przez Pana rząd i posłów wszystkich opcji politycznych, także tych ze Śląska, którzy za tym rozwiązaniem głosowali, to skandal i lekceważenie wysiłku górniczego, którym w tym samym czasie, zabiera się z premii motywacyjnej, pieniądze za dni nieobecności w pracy z tytułu oddawania krwi, urlopu okolicznościowego czy L-4.

Przypominamy, że na tą premię, z blisko 8 miliardowego zysku JSW poszło zaledwie 230 mln złotych, a Pański rząd rabuje górniczą spółkę na ogromną kwotę 2-2,5 miliarda złotych! To skandal. Żądamy, aby te pieniądze zostały w Spółce i zostały skierowane na inwestycje oraz konieczne i wielokrotnie obiecywane wyrównanie dysproporcji płacowych.

Podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby zmusić rząd i posłów, którzy takie rozwiązania przyjęli, od zaniechania rabunku naszych pieniędzy. Pieniądze z zysków za 2022 rok mają zostać w spółce i służyć jej rozwojowi oraz Załogom, które je wypracowały! - podkreśla w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego Sierpień 80.