Bronią prezes JSW także w piśmie do Jarosława Kaczyńskiego

Mirosław Dynak, przewodniczący ZZ Kadra JSW SA KWK Budryk podkreśla, że odwołanie Barbary Piontek ze stanowiska prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej byłoby szkodliwe dla spółki.

Próbę taką pojęły, na ulicach Warszawy, w Katowicach, w Mysłowicach i w Jastrzębiu Zdroju tzw. reprezentatywne Związki Zawodowe działające w JSW SA. Mamy uzasadnione obawy, że Państwo jako rządzący ulegniecie narracji przedstawianej przez działaczy tych Związków, ostatecznie też jesteśmy Związkiem Zawodowym, staramy się jednak być obiektywnymi i wspierać te działania, które zmierzają do uczciwości, sprawiedliwości i praworządności. Potępiamy cwaniactwo i bogacenie się garstki prominentnych działaczy, kosztem wielu uczciwie pracujących - zaznaczył w piśmie do Jarosława Kaczyńskiego Mirosław Dynak.Napisał również: „Wnosimy o pozostawienie Pani Profesor Barbary Piontek na stanowisku Prezesa JSW SA. Sprawuje Ona tę funkcję dopiero od 1 marca 2021 r., nie dano jej szansy rządzenia, po pierwsze nie powołano Zastępcy Prezesa ds. Technicznych - co jest kluczowym stanowiskiem w Spółce, bowiem to stanowisko i osoba je piastująca odpowiada za produkcję węgla, czyli wydobycie. A co sprzedawać, jeśli nie wydobędziemy węgla.Plany Ruchu Zakładów Górniczych muszą być przemyślane i przeanalizowane dużo wcześniej, gdzie i jakie roboty inwestycyjne prowadzić, skąd wydobywać, aby nie wydawać na daremnie środków finansowych. Ponadto, powinien to być fachowiec z branży górniczej, znający dobrze rzemiosło górnicze, a nie z nadania politycznego, chociaż można to połączyć, jednak należy szczególnie postawić na fachowość, uczciwość i praworządność, takiego człowieka oddanego sprawie, reprezentującego w terenie Rząd Polski, jego politykę i Państwo Polskie, jako Państwo prawa, a nie Państwo bezprawia".Poza tym Mirosław Dynak w piśmie do prezesa PiS-u zaznaczył między innymi: „Związek Zawodowy ,,Kadra" JSW SA KWK ,Budryk, jest zdeterminowany, od lat zabiega aby Spółce dobrze się powodziło, a zysk był dzielony dla Państwa Polskiego i pracowników. Zaszłości patologiczne jakie narosły i istnieją od lat, doprowadziły do wielkiego marnotrawstwa, wymuszania działań niepożądanych na Prezesach i Członkach Zarządu Spółki, przez nielicznych działaczy Związków Zawodowych, doprowadzały do konfliktów społecznych i nieporozumień.Pomoc Pana Prezesa PiS, Wicepremiera i ingerencja, tutaj w terenie jest niezbędna i konieczna, dla umocnienia i utwierdzenia zmian, które Państwo jako Rząd Polski Zjednoczonej Prawicy kierowany przez Prawo i Sprawiedliwość wprowadzacie - wskazał Mirosław Dynak.