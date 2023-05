Bruksela chce usunąć węgiel z naszego miksu energetycznego

Bruksela konsekwentnie dąży do usunięcia węgla z miksu energetycznego naszego kraju - zaznacza Mariusz Romańczuk, przewodniczący Solidarności w Lubelskim Węglu Bogdanka.

Związkowcy z Solidarności w Lubelskim Weglu Bogdanka w końcu marca 2023 roku wybrali nowy zarząd. Dotychczasowego przewodniczącego Antoniego Pasiecznego zastąpił Mariusz Romańczuk. Pozytywnie ocenia on relacje związku z zarządem LW Bogdanka.

- Powiedziałbym, że od dłuższego czasu relacje z pracodawcą są w miarę zdrowe i partnerskie. A już ostatnie dwa lata były wyjątkowo dobre, jeśli przyjrzeć się korzyściom wynegocjowanym przez związki zawodowe dla załogi - chodzi głównie o poziom wynagrodzeń czy wysokość premii jednorazowych - zaznacza Mariusz Romańczuk, przewodniczący Solidarności w Lubelskim Węglu Bogdanka, w wywiadzie dla Solidarności Górniczej.

- Z pewnością każdy pracownik LW Bogdanka mógł to zauważyć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Zarząd spółki wspiera nas, kiedy organizujemy wydarzenia dla członków związku i ich rodzin. Mogę uczciwie stwierdzić, że w LW Bogdanka mamy do czynienia z działaniami określanymi mianem społecznej odpowiedzialności biznesu, i że w naszym przypadku nie są to jedynie puste slogany - podkreśla Mariusz Romańczuk.

Wskazuje również na to, jakie główne wyzwania stoją przed Bogdanką.

Głównym problemem jest i będzie polityka klimatyczna Unii Europejskiej

- Głównym problemem jest i będzie polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Bruksela konsekwentnie dąży do usunięcia węgla z miksu energetycznego naszego kraju - ocenia Mariusz Romańczuk w wywiadzie dla Solidarności Górniczej.

I zwraca uwagę na to, że obecnie wdrażany jest pakiet Fit for 55, a już mówi się o dalszym zaostrzaniu limitów emisji, tak zwanych gazów cieplarnianych. Wyzwaniem będzie zatem utrzymanie konkurencyjności naszego węgla.

- Teraz, kiedy ceny gazu mocno spadły, znów pojawiają się głosy, że węgiel należy zastąpić gazem, choć jeszcze nie tak dawno właśnie dzięki węglowi mieliśmy o wiele tańszą energię niż kraje Europy Zachodniej. Nagle wszyscy o tym zapomnieli - podkreśla Romańczuk.

Wskazuje przy tym, że niestety, unijny parapodatek zwany systemem handlu emisjami ETS, uderza przede wszystkim w polski przemysł.

Tymczasem Niemcy otwierają kolejne kopalnie węgla brunatnego

- Podobno 60 procent ubiegłorocznej redukcji emisji w skali całej Unii Europejskiej przypadło na Polskę. Tymczasem Niemcy, gdzie emisja dwutlenku węgla "na głowę" już dziś jest wyższa, wcale się tym nie przejmują i otwierają kolejne kopalnie węgla brunatnego - zaznacza Romańczuk.

- Do tego dochodzi szeroko dyskutowana w ostatnim czasie kwestia rozporządzenia metanowego. Nasze zakłady górnicze będą monitorowane pod kątem emisji metanu, ale nikt nie będzie sprawdzał, ile metanu wyemitowano podczas eksploatacji węgla importowanego z Kolumbii czy RPA. Tym samym węgiel importowany już "na starcie" będzie tańszy o narzucone polskim spółkom węglowym koszty związane z ponadnormatywną emisją metanu. Po raz kolejny tworzy się prawo, które szkodzi przede wszystkim Polsce i polskiej gospodarce. W tym wszystkim - jako spółka - będziemy się musieli odnaleźć przez najbliższe lata - podkreśla Mariusz Romańczuk.

Lubelski Węgiel Bogdanka Bogdanka zaopatruje w węgiel przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z Bogdanki to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa. W Grupie Lubelski Węgiel Bogdanka zatrudnionych jest blisko sześć tysięcy osób. Bogdanka jest największym pracodawcą na Lubelszczyźnie.