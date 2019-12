Brutalna prawda: państwo nie powinno się już angażować w budowę nowych kopalń

- Podstawowym argumentem przeciwko finansowaniu przez budżet państwa budowy nowych kopalń jest długość procedury koncesyjnej, która w polskich realiach - zwłaszcza ze względu na opór środowisk lokalnych - może trwać około 10 lat. Drugi argument jest taki, że kopalnia budowana od podstaw kosztuje około 350 mln euro, a takich pieniędzy w budżecie państwa na to nie ma. Poza tym cykl budowy kopalni to ok. 10-15 lat - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Zdaniem Jerzego Markowskiego inwestorzy chcą sprzedawać węgiel na polskim rynku.

Natomiast ci, którzy go chcieli w Polsce wydobywać, są coraz to bardziej zniechęceni.

Jerzy Markowski zaznacza, że argumentem przeciwko fizycznej likwidacji kopalń jest u nas ograniczony dostęp do środków publicznych na ich likwidację.