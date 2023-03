Brytyjczycy zainteresowani kopalniami PGG

Dziennikarz ukazującego się w Wielkiej Brytanii dziennika "The Guardian" Richard Sprenger odwiedził wraz z operatorem kamery Ruch Jankowice kopalni zespolonej ROW należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej na prośbę rybnickiego Urzędu Miasta umożliwił mu zjazd na poziom 700 metrów i rozmowy z pracownikami kopalni. Za kilka tygodni w "The Guardian" pojawi się reportaż o polskim górnictwie.

W Wielkiej Brytanii kopalnie zostały zamknięte dawno temu, ale nie odbyło się to zbyt delikatnie

- Jestem tutaj absolutnie z powodu przemian, jakie zachodzą w Europie. Polska z uwagi na dużą tradycję związaną z górnictwem jest tu szczególnie ciekawa. Zielona transformacja to coś, co musi nastąpić, ale we właściwy sposób, nie niszcząc po drodze społeczności. W Wielkiej Brytanii kopalnie zostały zamknięte dawno temu, ale nie odbyło się to zbyt delikatnie i wygenerowało wiele problemów - zaznacza brytyjski dziennikarz Richard Sprenger, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej.

Brytyjskich gości powitał naczelny inżynier Ruchu Jankowice Jan Szymiczek, który przybliżył strukturę zakładu oraz jego historię. Po kopalni oprowadził ich natomiast nadsztygar mechaniczny ds. przygotowania produkcji i inwestycji Marek Benisz. Obecna była także między innymi przedstawicielka rybnickiego Urzędu Miasta Monika Kubisz.

W kopalni ROW pracuje teraz ponad 11 tysięcy osób

- Myślę że pan Richard przyjechał z takiej reporterskiej ciekawości, bo i temat jest istotny. W kopalni ROW pracuje ponad 11 tysięcy osób. Gdyby trzeba byłoby przedwcześnie ją zamknąć z uwagi na np. unijną dyrektywę metanową, to w grę wchodzi utrata nawet kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. Na jedno stanowisko górnicze, przypada bowiem kilka miejsc pracy w firmach około górniczych - podkreśla Marek Benisz.

Brytyjska ekipa zjechała na poziom 700 metrów szybem 8. Tam przeszli do komory regeneracji, gdzie zobaczyli prowadzone roboty - prostowanie elementów obudowy przez pracowników, byli również w zajezdni lokomotyw. Richard Sprenger pytał górników między innymi o to, jak zapatrują się na przyszłość swoją i górnictwa w Polsce. Pytał też ich o tempo prowadzonej transformacji.

- Jestem bardzo wdzięczny, było to niesamowite doświadczenie. Przed zjazdem starałem się na nic nie nastawiać, ani niczego nie oczekiwać i zachować otwarty umysł. Kopalnia to interesujące miejsce, którego nie widzi się na co dzień. Ja nigdy wcześniej nie byłem w kopalni i udało nam się nakręcić niesamowite sceny. Myślę, że powstanie naprawdę ciekawy film o górnictwie w Polsce - tłumaczył.