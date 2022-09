Od 12 września 2022 r. kopalnia Budryk wraca do sprzedaży węgla tylko podczas jednej zmiany. Jest to spowodowane sprzedażą dotychczasowych zapasów węgla sortymentu orzech. Ponadto kopalnia Budryk zaprzestaje wydawania numerków. Internetowej sprzedaży nie będzie - podała JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podała, że od 12 września 2022 kopalnia Budryk wraca do sprzedaży węgla tylko podczas jednej zmiany.

Jest to spowodowane, jak wyjaśnia spółka, sprzedażą dotychczasowych zapasów węgla sortymentu Orzech. Sprzedaż będzie prowadzona w oparciu o bieżącą produkcję tj. do 180 ton na dobę.

Czas oczekiwania na odbiór węgla wydłużył się do końca grudnia 2022 r.

Od najbliższego poniedziałku sprzedaż węgla będzie się odbywała od 6:30 do 14:30, ale to nie koniec zmian.

Kopalnia Budryk zaprzestaje wydawania numerków. JSW poinformowała, że wydano ponad 3 tys. numerków, a tylko w ostatnim tygodniu wydano ich ponad 1 tys. i w związku z tym czas oczekiwania na odbiór węgla wydłużył się do końca grudnia 2022 r.

JSW podała, że po obsłużeniu klientów z wydanymi już numerkami, kopalnia Budryk powróci do ich wydawania.

„Pozostałe warunki zakupu węgla dla wszystkich, którzy wcześniej otrzymali numerki pozostają bez zmian. Zakupu dokonuje się bezpośrednio w kopalni Budryk w Ornontowicach.”- czytamy w komunikacie JSW.

Dla każdego kupującego 3 tony węgla, sprzedaży internetowej nie będzie

Spółka przypomina, że każdy kupujący może zaopatrzyć się w 3 tony węgla i informuje, że nie będzie wprowadzać sprzedaży internetowej.

Podkreśla, że zajmuje się produkcją węgla koksowego stosowanego w produkcji stali, ale mając świadomość sytuacji na rynku węgla energetycznego, zarząd JSW postanowił w ramach wsparcia klientów indywidualnych - uruchomić produkcję węgla sortyment orzech, która wynosi do 180 ton dziennie.

JSW zaznacza, że nie produkuje i nie sprzedaje węgla w sortymencie ekogroszek. Sprzedawany jest tylko węgiel w sortymencie orzech. Spółka wyjaśnia, że jest to węgiel o niskiej zawartości popiołu i siarki, lecz o dużej spiekalności, co wyklucza jego zastosowanie jako paliwa zamiennego w stosunku do ekogroszków.