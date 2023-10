Bumech będzie produkował energię elektryczną i cieplną z metanu

Bumech rozpoczął rozruch instalacji kogeneracyjnej wykorzystującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej gaz pochodzący z odmetanowienia w kopalni węgla kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Rozpoczął się proces uruchamiania instalacji kogeneracji w czechowickiej kopalni Silesia należącej do Bumechu. Jak podano w komunikacie, jest to najważniejszy projekt z obszaru OZE, który kosztował około 45 milionów złotych.

Instalacja kogeneracji to własna elektrociepłownia kopalni węgla kamiennego, która zasilana jest gazem pochodzącym z jej odmetanowania. Energia pozwoli pokryć co najmniej połowę zapotrzebowania na energię elektryczną oraz prawie całość niezbędnej energii cieplnej.

-W skali roku oznacza to wielomilionowe oszczędności, co obniży stałe koszty działania kopalni, a tym, samym koszty jednostkowe wydobycia i produkcji węgla. Działanie instalacji przyczyni się również do zmniejszenia bezpośredniej emisji metanu do atmosfery, co umożliwi kopalni wypełnienie coraz bardziej restrykcyjne normy środowiskowe - czytamy w komunikacie spółki.

Instalacja kogeneracji dla kopalni Silesia składa się z dwóch agregatów o jednostkowej mocy elektrycznej około 3,5 megawata każdy oraz zbliżonej mocy cieplnej. Docelowo cała instalacja składać się będzie z trzech agregatów o łącznej mocy około 8,6 megawata.

PG Silesia korzysta już z energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych rozmieszczonych na terenie kopalni, w tym dwóch wysp fotowoltaicznych zasilających stacje pompowni w Goczałkowicach oraz w Kaniowie.

Zielona energia produkowana jest również w instalacjach fotowoltaicznych zamontowanych na dachach budynków. Wszystkie instalacje OZE kopalni Silesia będą docelowo zainstalowaną moc około 10 megawatów.

Głównymi akcjonariuszami Bumechu są: Marcin Sutkowski z pakietem 38 procent akcji i G Investments Sp. z o.o. (6,39 procent).

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od lutego 2009 roku.