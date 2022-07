Bumech dał zarobić 1805 proc. w ciągu roku. A może być jeszcze lepiej

Jak można zarobić 1805 proc. w ciągu jednego roku? To proste - wystarczyło trzymać przez ostatnie 12 miesięcy akcje spółki Bumech! Dalsze wzrost nie są niemożliwe, Bumech przedstawił rekordowe wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 r. Spółce sprzyja zamieszanie na rynku węgla kamiennego.

Rok temu, 28 lipca 2021 r. za jedną akcję Bumechu płacono 3,29 zł. Z kolei 28 lipca 2022 . za jedną akcję płacono 62,7 zł - to oznacza, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje firmy podrożały o 1805,78 proc.

Bumech jest jednym z beneficjentów trudnej sytuacji na rynku węgla kamiennego: do grupy należy kopalnia węgla kamiennego Silesia.

Firma uwagę na zwiększone zapotrzebowania na węgiel, znaczny wzrost jego ceny oraz uruchomienia początkiem 2022 r. trzeciej ściany wydobywczej na kopalni Silesia. Grupa kapitałowa chce także importować węgiel do Polski.

Zarząd Bumechu przekazał szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe grupy kapitałowej za pierwsze półrocze 2022 r.

Duży wzrost wyników finansowych

Szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszą 468 mln złotych, dla porównania, w pierwszym półroczu 2021 r. Bumech miał przychody ze sprzedaży wyniosły 202,7 mln zł - mamy więc wzrost o 131 proc.

Szacowany skonsolidowany zysk brutto osiągnął poziom 185 mln złotych (rok wcześniej było to 38,2 mln zł - to wzrost o 385 proc.), a zysk z działalności operacyjnej (EBIT) to 180 mln złotych (rok wcześniej był na poziomie 24,7 proc. - to wzrost o 629 proc.)

Szacowany skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) ukształtował się na poziomie 227 mln złotych (rok wcześniej było to 39,5 mln zł - mamy więc wzrost o 474 proc.).

Bumech podkreśla, że przedstawione powyżej wartości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które jako ostateczne zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2022.

1805,78 procent wzrostu

Bumech jest jednym z beneficjentów trudnej sytuacji na rynku węgla kamiennego: do grupy należy kopalnia węgla kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, spółka świadczy także usługi w innych kopalniach.

Dobre wyniki finansowe odbijają się na rosnącym kursie spółki na warszawskiej giełdzie. Rok temu, 28 lipca 2021 r. za jedną akcję Bumechu płacono 3,29 zł. Na zamknięciu sesji 28 lipca 2022 . za jedną akcję płacono 62,7 zł - to oznacza, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje podrożały o 1805,78 proc.

Połowa tego wzrostu została osiągnięta w ciągu ostatniego miesiąca, jeszcze 28 czerwca 2022 r. akcje firmy wyceniane były po 30,4 zł. Jak ktoś wtedy kupił akcje, to może się pochwalić się zyskiem w wysokości 106,25 proc.

Perspektywy Bumechu wyglądają dobrze

Prawdopodobnie to nie jest ich ostatnie słowo. Spółka zapewne osiągnie także dobre wyniki w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.,

W raporcie za pierwszy kwartał 2022 r. zwrócono uwagę, że dobra perspektywa rozwoju Bumechu i jego podmiotów zależnych wynika z faktu, iż od przełomu 2020 i 2021 roku obserwowany jest zwiększony popyt na polski węgiel. Zapotrzebowanie generowane jest ze strony energetyki zawodowej, a zbiega się to ze znaczącym, administracyjnym ograniczeniem importu.

Firma podkreśla, że w tym samym czasie nastąpił również dynamiczny wzrost cen tego surowca na rynkach światowych. Zaistnienie tego faktu dało argument do renegocjacji cen oraz kontraktowania nowej sprzedaży węgla na wyższych poziomach.

Jednocześnie kopalnia Silesia generuje też duże zapotrzebowanie na roboty górnicze a także usługi remontowe oraz serwisowe maszyn i urządzeń górniczych. Usługi te są świadczone w pierwszej kolejności przez Bumech i jego spółki zależne.

W krótkim okresie czasu możliwym stało się uzyskanie efektu synergii pomiędzy działalnością wydobywczą, a pozostałymi obszarami działalności grupy.

Bumech zadba o własną energię

Nie bez znaczenia są też inwestycje, które mogą dać poprawę przyszłorocznych wyników grupy. Chodzi tu w głównej mierze o budowę instalacji kogeneracji do produkcji energii elektrycznej z metanu pochodzącego z kopalni Silesia oraz modernizację i zakupy nowego sprzętu, a także modernizację zakładu przeróbki mechanicznej węgla.

Jak podkreślono, konieczne będzie też usprawnienie procesów logistycznych, w związku z planowanym na przyszły rok zwiększeniem wydobycia węgla.

Grupa planuje także inwestycje w odnawialne źródła energii. Spółka z grupy kapitałowej Bumech - Modern Solutions for Environment w połowie czerwca 2022 r. poinformowała, że sfinalizowała zakup terenów o powierzchni 45,3 hektarów, które to są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni Silesia. Na tym terenie ma powstać farma fotowoltaiczna. Energia tam wytwarzana będzie wykorzystywana w pierwszej kolejności na potrzeby własne grupy kapitałowej. Projekt będzie realizowany w etapach, sukcesywnie do udostępniania kolejnych części nieruchomości i zmiany ich przeznaczenia.

- Oceniając aktualną sytuację finansową grupy i tę w perspektywie najbliższych miesięcy, należy podkreślić przede wszystkim następujące zdarzenia: zwiększone zapotrzebowania na węgiel, znaczny wzrost jego ceny oraz uruchomienia początkiem 2022 roku trzeciej ściany wydobywczej na kopalni Silesia - podsumowano.

Firma idzie w import węgla

Bumech chce zająć się także importem węgla kamiennego do Polski. W połowie lipca 2022 r. zawarł ze spółką OT Logistics umowę o strategicznej współpracy w zakresie importu węgla energetycznego.

Na podstawie umowy Bumech wesprze OT Logistics w dokonaniu modernizacji suprastruktury i infrastruktury portowej - do obsługi transportu morskiego i kolejowego.

Realizacja zaplanowanych inwestycji ma na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych i ekspedycyjnych towarów masowych w porcie w Świnoujściu, a także poprawę efektywności operacji portowych.

Główne założenia umowy to zakup nowych żurawi portowych oraz modernizacja portowej infrastruktury kolejowej w celu zwiększenia możliwości portu w Świnoujściu w zakresie realizacji importu węgla energetycznego do Polski.

Bumech ma zapewnić na modernizację środki finansowe w kwocie około 52 mln zł.

OTL z kolei stanie się co najmniej do końca 2025 roku głównym dostawcą usług logistyki morskiej, przeładunkowej oraz kolejowej dla podmiotów z grupy Bumech.

Bumech zastrzegł jednak, że umowa ma charakter tzw. protokołu ustaleń (Memorandum of Understanding) i do czasu zawarcia umów szczegółowych nie rodzi wiążących zobowiązań.

Czytaj także: Węglokoks ma szanse przebić ubiegłoroczne wyniki