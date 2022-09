Bumech liczy na dalszą poprawę wyników

Bumech, firma z branży maszynowej świadcząca usługi dla górnictwa, miał w pierwszym półroczu 2022 roku 197,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej - podała spółka w raporcie półrocznym. Wcześniej EBIT w tym okresie szacowany był na 180 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 roku Bumechu wyniosły 469,8 mln zł, a zysk netto 145,2 mln zł.

Bumech realizuje, poprzez spółkę zależną Modern Solutions for Environment (MSE), projekt inwestycyjny MSE – PV1, polegający na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej.

Istotne dla poprawy przyszłych wyników grupy mogą być inwestycje, m.in. budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii elektrycznej z metanu pochodzącego z kopalni „Silesia”.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 roku Bumechu wyniosły 469,8 mln zł, a zysk netto 145,2 mln zł. EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) była na poziomie ok. 251,2 mln zł.

W analogicznym okresie przed rokiem przychody grupy wyniosły 202,7 mln zł, EBIT - 24,7 mln zł, zysk netto - 21,2 mln zł, a EBITDA - 39,5 mln zł.

W lipcu Bumech szacował skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 roku na 468 mln zł, EBIT na 180 mln zł, a zysk EBITDA na 227 mln zł.

Bumech wskazuje w raporcie czynniki, które będą miały wpływ na osiągane przez grupę kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Popyt na energię ze strony energetyki zawodowej i mniejszych odbiorców

„Wydarzenia geopolityczne ostatnich miesięcy wzmocniły znaczenie i rolę węgla w gospodarce narodowej, przezwyciężającej stagnację okresu pandemii. Tym samym wzrósł popyt na energię generowany ze strony energetyki zawodowej i mniejszych odbiorców. W tym czasie nastąpił też dynamiczny wzrost cen węgla na rynkach światowych. Równocześnie w drugim kwartale 2022 roku w Polsce wprowadzono embargo na import tego surowca z Federacji Rosyjskiej. Podaż nie nadąża za popytem. Znacząco poprawiła się zatem pozycja krajowych dostawców tego surowca. Zaistnienie tych faktów dało podstawę do renegocjacji cen oraz kontraktowania nowej sprzedaży węgla na wyższych poziomach” – czytamy w raporcie.

Istotne dla poprawy przyszłych wyników grupy mogą być prowadzone przez nią inwestycje. Chodzi głównie o budowę instalacji kogeneracji do produkcji energii elektrycznej z metanu pochodzącego z kopalni „Silesia”, którą Bumech kupił w 2020 roku, a także o modernizację zakładu przeróbki mechanicznej (wzbogacania) węgla oraz zakupy nowego sprzętu dla Silesii.

„Zabudowa układów kogeneracyjnych umożliwi wykorzystanie gazu z odmetanowania kopalni, który stanowić będzie praktycznie darmowe paliwo odpadowe zasilające silniki kogeneracyjne. Inwestycja pozwoli pokryć co najmniej połowę zapotrzebowania na energię elektryczną oraz większość zapotrzebowania na energię cieplną. Projekt realizowany jest w etapach i postępuje zgodnie z harmonogramem. Zakończona została faza projektu budowlanego oraz zamówiono i zaliczkowano dwa pierwsze układy kogeneracyjne” – informuje spółka.

Modern Solutions for Environment realizuje projekt budowy farmy fotowoltaicznej

Bumech realizuje też, poprzez spółkę zależną Modern Solutions for Environment (MSE), projekt inwestycyjny MSE – PV1, polegający na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej. Energia wykorzystywana będzie w pierwszej kolejności na potrzeby własne grupy.

MSE zakupiło już w tym celu grunty o powierzchni ok. 45 ha pod planowaną instalację o mocy 40-45 MW. W 2022 roku uruchomiono pilotaż kilku instalacji o mocach po 50 kW każda. Pierwsza instalacja zasila stację pomp odwadniających tereny w gminie Goczałkowice Zdrój, a niebawem zostanie uruchomiona druga w sołectwie Kaniów.

Na obiektach należących do PG Silesia planowany jest montaż instalacji o łącznej mocy ok. 1000 kW. Również na terenie siedziby w Katowicach uruchomiona została farma fotowoltaiczna o mocy ok. 50 kW.