Bumech ma w planach uruchomienie nowych ścian w kopalni

- Grupa Bumech, kupując niespełna dwa lata temu kopalnię Silesia, zmieniała błędną decyzję poprzednich właścicieli kopalni o jej likwidacji - zaznacza Artur Siewierski, prezes Bumechu.

- W dziewięć miesięcy 2022 roku udało nam się wypracować w grupie kapitałowej Bumech imponujący zysk w wysokości 367 mln złotych. Szacunki wyników za pierwsze 3 kwartały 2022 roku, publikowane na początku listopada, zostały wyraźnie poprawione - podkreśla Artur Siewierski, prezes zarządu firmy Bumech SA.

- Podjęte kilkanaście miesięcy temu działania konsolidacyjne, zmiany w organizacji pracy grupy oraz koniunktura na węgiel kamienny przynoszą wyniki w postaci ponad sześciokrotnego wzrostu zysku w porównywalnym okresie czasowym rok do roku - dodaje Artur Siewierski.

Przyznaje przy tym, że te wyniki są w lwiej części zasługą działalności Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia.

- Trzeba natomiast podkreślić, że Grupa Bumech, kupując niespełna dwa lata temu kopalnię Silesia, zmieniała błędną decyzję poprzednich właścicieli kopalni o jej likwidacji - podkreśla prezes Bumechu.

- Od blisko dwóch lat inwestujemy znaczne środki na zabezpieczenie obecnych i przygotowanie nowych miejsc wydobycia węgla. Zapewniamy optymalny poziomu wydobycia węgla teraz oraz w perspektywie kilkunastu kolejnych lat. Wzbogaciliśmy park maszynowy kopalni, modernizujemy posiadany sprzęt, w tym kombajny chodnikowe, przenośniki zgrzebłowe, maszyny wyciągowe. W planach mamy uruchamianie nowych ścian i zwiększanie wydobycia węgla w następnych latach - dodaje Artur Siewierski.

Wskazuje też, że wydarzenia geopolityczne ostatnich miesięcy wzmocniły znaczenie i rolę węgla w gospodarce Polski i Europy. Znacząco wzrósł popyt na węgiel, generowany ze strony energetyki zawodowej i mniejszych odbiorców, którzy są głównymi klientami grupy kapitałowej Bumech.

W celu wykorzystania dobrej koniunktury na węgiel, we wchodzącej w skład grupy kopalni Silesia

zwiększono moce wydobywcze poprzez rozpoczęcie eksploatacji trzeciej ściany wydobywczej,

co przełożyło się na zwiększenie przychodów.

W 2022 roku kopalnia Silesia wzbogaciła swój park maszynowy m.in. o kolejny kompleks ścianowy, co pozwoliło na bardziej sprawną i efektywną organizację wydobycia węgla.

Grupa kapitałowa Bumech realizuje również inwestycje mające na celu optymalizację kosztów

wydobycia surowca w bliskiej i średniej perspektywie czasowej. Kluczową inwestycją w tym obszarze

jest budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z metanu pochodzącego

z kopalni Silesia.

Budowa układów kogeneracyjnych umożliwi wykorzystanie gazu z odmetanowania kopalni, który stanowić będzie darmowe paliwo zasilające silniki kogeneracyjne. Umożliwi to pokrycie

co najmniej połowy zapotrzebowania na energię elektryczną zakładu oraz większość zapotrzebowaniana energię cieplną.

W celu wyeliminowania znaczących wydatków na poczet przetworzenia i utylizacji pozostałości poprodukcyjnych realizowana jest modernizacja zakładu przeróbki mechanicznej węgla.

W wyniku tej modernizacji oraz w związku z uzyskaniem technologii i niezbędnych pozwoleń

środowiskowych, możliwym stało się ich przetwarzanie we własnym zakresie.

Odzyskany z mułów miał węglowy jest stosowany jako dodatek do mieszanek energetycznych produkowanych przez kopalnię. Osiągnięte przez grupę kapitałową Bumech wyniki finansowe umożliwiły zakończenie w dniu 7 września 2022 roku realizacji płatności z tytułu wykonania spłaty wierzytelności układowych. Zgodnie z zatwierdzonym 19 września 2018 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy układem, spłata zadłużenia została rozłożona na 96 miesięcznych rat, które spółka zaczęła spłacać w sierpniu 2019 roku.

W wyniku przyspieszenia realizacji płatności, spółka zakończyła spłatę wierzytelności układowych w 37 zamiast 96 miesięcy. Zakończenie spłaty wierzytelności układowych umożliwiło firmie realizację decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech SA z 30 czerwca 2022 roku w przedmiocie wypłaty dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2021 roku. Wypłata dywidendy nastąpiła w październiku 2022 roku.

Bumech to przedsiębiorstwo z branży maszynowej świadczące usługi dla górnictwa. Trzy podstawowe obszary działalności spółki to: drążenie wyrobisk podziemnych, produkcja urządzeń i maszyn górniczych i serwis i remonty maszyn. Do Bumechu należy Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.