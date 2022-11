Bumech rośnie na fali wzrostu cen węgla

Skonsolidowane przychody Bumechu po trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 825,5 miliona złotych wobec 316,91 milionów złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wzrósł do 292,34 milionów.

Wysokie ceny węgla bezpośrednio wpływają na rekordowo wysokie wyniki Bumechu. Wszystko za sprawą Kopalni Węgla Kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, która dziennie pozyskuje około 10-12 tysięcy ton urobku brutto. Głównym odbiorcą są polskie elektrownie.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Bumechu po trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 825,5 miliona złotych wobec 316,91 milionów złotych w analogicznym okresie roku minionego. Zysk netto wzrósł do 292,34 milionów złotych podczas gdy w 2021 roku to było tylko 59,26 milionów złotych.

Bumech, chcąc zapewnić dostawy dla klientów, podjął decyzję o zwiększeniu ilości oferowanego węgla klientom z branży energetycznej. W związku z tym, po kilku tygodniach negocjacji we wrześniu tego roku została zawarta umowa z firmą z RPA na zakup węgla, który będzie systematycznie trafiać drogą morską do polskich portów. Kontrakt obowiązuje od listopada 2022 roku do marca 2024 roku. W pierwszej fazie dostawy miesięczne będą na poziomie 50 tysięcy ton, a w następnym okresie zostaną zwiększone do 100 tysięcy ton.

Węgiel z RPA spełnia wszystkie wymogi zgłoszone przez odbiorców i dostosowany jest do typów użytkowanych bloków.