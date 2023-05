Bumech spłacił wierzytelności objęte układem restrukturyzacyjnym

Sąd definitywnie potwierdził fakt całkowitej spłaty przez firmę Bumech wierzytelności objętych układem restrukturyzacyjnym.

Bumech poinformował, że w prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości Krajowym Rejestrze Zadłużonych, została obwieszczona informacja o tym, że postanowienie sądu w przedmiocie wykonania układu restrukturyzacyjnego stało się prawomocne z dniem 28 kwietnia 2023 roku.

- Tym samym sąd definitywnie potwierdził fakt całkowitej spłaty przez Bumech SA wierzytelności objętych układem restrukturyzacyjnym - wskazał Bumech w komunikacie.

- W roku bieżącym będziemy musieli udowodnić, że umiemy zarabiać w nieco gorszych warunkach rynkowych - powiedział niedawno Marcin Sutkowski, prezes Bumechu.

I zaznaczył, że środki uzyskane w 2022 roku grupa wykorzystała przede wszystkim na spłatę układu, wypłatę dywidendy oraz duże inwestycje.

Prezes Bumechu: w sytuacji stabilizacji sytuacji zewnętrznej, będziemy mogli skorzystać z posiadanych środków

- Pozostała część jest naszą poduszką bezpieczeństwa. W sytuacji stabilizacji sytuacji zewnętrznej, będziemy mogli skorzystać z posiadanych środków, jedynie nieznacznie wspomagając się finansowaniem zewnętrznym - wskazał Sutkowski.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) grupy kapitałowej Bumech SA w całym 2022 roku osiągnął blisko 560 mln zł.

Potwierdzony został, tym samym, ponad dwukrotny jego wzrost w stosunku do wyników z poprzedniego roku obrotowego (204 proc.). Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za cztery kwartały 2022 roku wyniosły 1.112 mln zł, co oznacza wzrost o 260 proc. w stosunku do 2021 roku.

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) w stosunku do 2021 wzrósł o blisko 210 proc. i wyniósł prawie 453 mln zł, natomiast ostateczna wartość zysku brutto osiągnęła poziom niemal 442 mln zł, co stanowi wzrost o 217 proc. rok do roku.

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia generuje przychody oraz zapotrzebowanie na roboty górnicze

- Ekstremalnie dynamiczna sytuacja gospodarcza w 2022 roku zweryfikowała prawidłowość podejmowanego w poprzednich latach wysiłku tworzenia wielowymiarowej struktury, ukierunkowanej na obsługę szeregu działań z obszaru wydobywczego - wskazał Sutkowski.

- Poprawnym i skutecznym okazał się przygotowany i wdrożony model biznesowy, w którym Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia jest podmiotem, po jednej stronie generującym przychody, a po drugiej duże zapotrzebowanie na roboty górnicze, a także usługi remontowe oraz serwisowe maszyn i urządzeń górniczych - zaznaczył.

Bumech to przedsiębiorstwo z branży maszynowej świadczące usługi dla górnictwa. Należy do niego kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Największym udziałowcem Bumechu jest jego prezes Marcin Sutkowski - posiada 37,76 proc. akcji.