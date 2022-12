Bumech z nowym-starym prezesem

Reorganizując pracę zarządu Bumechu, rada nadzorcza powierzyła funkcję prezesa zarządu Bumech SA Marcinowi Sutkowskiemu. Piastował on już stanowisko prezesa Bumechu w latach 2013-2020.

Rada nadzorcza, z dniem 3 grudnia 2022 r., oddelegowała do składu zarządu członka rady nadzorczej Andrzeja Bukowczyka, który obejmie funkcję wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

Jak podaje Bumech, celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie składu zarządu do zadań i wyzwań stojących przed grupą kapitałową w nadchodzącej przyszłości, co umożliwi dalszą intensyfikację działań grupy i zagwarantowanie jej trwałej i stabilnej sytuacji finansowej.

Marcin Sutkowski, prezes zarządu Bumechu, od dwóch dekad jest związany z przemysłem górniczym i maszynowym, wcześniej piastował już stanowisko prezesa Bumech SA (2013-2020), był również prezesem Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia Sp. z o.o.

W latach 2003 -2007 pracował na stanowiskach kierowniczych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. Ekspert z zakresu fuzji i przejęć na rynku kapitałowym, a także doradztwa strategicznego oraz finansowego. Menedżer posiadający doświadczenie w zakresie zarządzania grupami kapitałowymi.

Artur Siewierski, wiceprezes zarządu Bumech SA ds. operacyjnych - pracę zawodową zaczął jako górnik w KGHM Polska Miedź-Rudna. Przez ostatnie lata związany z branżą usług maszynowych i eksploatacyjnych dla branży górniczej, w tym ze spółką ŁZG Łęczyca SA, w której od 2013 r. pełni

funkcję prezesa zarządu. Wcześniej był analitykiem finansowym w Polkomtelu, pracował również w obszarze controllingu Invest Banku.

Andrzej Bukowczyk, wiceprezes zarządu Bumech SA ds. ekonomiczno-finansowych - ekspert w obszarze strategicznym i ekonomiczno-finansowym. Posiada praktyczną wiedzę z obszarów finansów,

księgowości, systemów informatycznych do planowania i budżetowania. Twórca autorskich programów do planowania i controllingu. Specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie ekonomiczno-finansowym, organizacyjnym oraz produkcyjnym. Realizował obsługę przedsięwzięć inwestycyjnych oraz liczne projekty z zakresu przygotowania i wprowadzania spółek na rynek publiczny, a także pozyskiwania finansowania na rynku kapitałowym.

Zysk brutto grupy kapitałowej Bumech SA w trzech kwartałach 2022 r. wyniósł 367 mln złotych,

co oznacza, że w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wzrósł ponad sześciokrotnie. Tutaj duży wkład ma Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, należące do Bumechu, które może korzystać z koniunktury na rynku węgla i wysokich cen tego surowca.

W celu wykorzystania dobrej koniunktury na węgiel, we wchodzącej w skład grupy kapitałowej kopalni węgla kamiennego Silesia zwiększono moce wydobywcze poprzez rozpoczęcie eksploatacji trzeciej ściany wydobywczej, co przełożyło się na zwiększenie przychodów. W 2022 r. kopalnia Silesia wzbogaciła swój park maszynowy m.in. o kolejny kompleks ścianowy, co pozwoliło na bardziej sprawną i efektywną organizację wydobycia węgla.

Bumech to przedsiębiorstwo z branży maszynowej świadczące usługi dla górnictwa. Podstawowe obszary działalności spółki to drążenie wyrobisk podziemnych, produkcja urządzeń i maszyn górniczych, a także serwis i remonty maszyn. Do Bumechu należy kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.