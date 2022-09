Bumech z umową na dostawy węgla z RPA. Tak surowiec będzie sprawdzany

Grupa Kapitałowa Bumech podpisała 27 września umowę określającą warunki sprowadzania węgla energetycznego do Polski z Republiki Południowej Afryki.

Surowiec ma trafiać do Polski drogą morską od listopada bieżącego roku do końca marca 2024 roku.

Celem umowy jest powiększenie, przez Grupę Kapitałową Bumech, w której skład wchodzi Kopalnia Węgla Kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, ilości węgla oferowanego klientom kopalni przeznaczonego na potrzeby branży energetycznej w Polsce.

Rozpoczęcie tej współpracy stanowi istotne wsparcie dla poprawy krajowych zdolności importowych węgla energetycznego oraz jest jednym z elementów niezbędnej dywersyfikacji dostaw surowców strategicznych.

W grę wchodził zakup węgla wyłącznie o odpowiedniej jakości i określonych parametrach

Umowa daje Grupie Kapitałowej Bumech swobodę w ustalaniu ilości sprowadzanego do Polski węgla, przy założeniu, że w pierwszych miesiącach realizacji kontraktu spółka sprowadzać będzie do Polski nie mniej niż 50.000 ton miesięcznie, a w miarę realizacji umowy nastąpi wzrost ilości sprowadzanego surowca do poziomu 100.000 ton miesięcznie.

Podczas procesu wyboru oferenta z RPA władze spółki - informuje Bumech - położyły szczególny nacisk na znalezienie zagranicznego oferenta gwarantującego dostawę węgla o ściśle określonych parametrach i jakości, koniecznych do zapewnienia produkcji z tego surowca mieszanek odpowiednich dla polskich klientów.

- Od momentu powstania zarysu tego projektu w grę wchodził zakup węgla wyłącznie o odpowiedniej jakości i ściśle określonych parametrach - zaznacza Artur Siewierski, prezes Grupy Kapitałowej Bumech. - To kluczowe z punktu widzenia potrzeb naszych klientów, którzy oczekują konkretnego produktu oraz naszych wymogów produkcyjnych. 4 miesiące trwały prace nad doborem właściwego źródła, posiadającego produkt, zbliżony do parametrów polskiego węgla. Chcemy w obszarze importu, uczestniczyć w całym procesie produkcyjno-logistycznym, dzięki czemu będziemy w 100 proc. pewni jakości. Tylko takie podejście pozwoli nam realizację naszego głównego założenia, że dzięki sprowadzeniu surowca z zagranicy i poddaniu go obróbce z wykorzystaniem węgla z kopalni Silesia, istotnie zwiększymy podaż takiego surowca, na który czekają nasi kontrahenci - dodaje Artur Siewierski.

Analizą próbek zajmie się międzynarodowy renomowany podmiot biegły w dziedzinie inspekcji

Dodatkowo dla zabezpieczenia oczekiwanej jakości kupowanego surowca, pobieraniem próbek w kopalni, a następnie w porcie załadunku i ich analizą zajmie się międzynarodowy renomowany podmiot biegły w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji surowców: Société Générale de Surveillanc (SGS). Zaświadczenie wydane przez SGS będzie ostateczne i wiążące dla stron umowy i może być wykorzystywane do wzajemnego rozliczeń.

Całkowita cena zakupu węgla będzie uwzględniała rzeczywistą cenę zakupu surowca przez sprzedającego, koszty spedycji, przeładunku w porcie, rozliczeń oraz opłatę dla sprzedającego. Rozliczenia między spółką a sprzedającym będą odbywać się w oparciu o faktury zaliczkowe oraz faktury końcowe. Jak informuje Bumech, sprzedający otrzyma płatność za surowiec tylko wówczas, gdy parametry węgla będą przedstawiały jakość na minimalnym poziomie wskazanym w umowie.