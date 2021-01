Burza wokół listu do J. Kaczyńskiego: "To ingerencja w wybór prezesa JSW"

Robert Małłek, który kierował Jastrzębską Spółka Węglową i był także prezesem spółki JSW Koks, przesłał do redakcji WNP.PL odpowiedź na list otwarty związkowców z JSW skierowany do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który został wysłany 25 stycznia. Wcześniej odpowiedź na list związkowców przesłał nam też Rafał Pasieka, były wiceprezes JSW.

List związkowców, czyli ingerencja w proces wyborów prezesa JSW

Zgadzam się z Rafałem Pasieką, że list związkowców związany jest z toczącym się konkursem na Prezesa Zarządu JSW SA. Mam jednak jeszcze nadzieję, że o obsadzie tego stanowiska zadecyduje transparentny i rzetelny proces prowadzony przez Radę Nadzorczą, a nie związki zawodowe.Sytuacja w branży górniczej jest wyzwaniem i wymaga wysiłku i współpracy wszystkich stron. List związkowców jest w mojej ocenie niedopuszczalną ingerencją w proces wyboru prezesa spółki. Chciałbym, aby ten list był reliktem minionych czasów.Pracowników Spółki JSW SA darzę wielkim szacunkiem i sympatią. Perspektywa ich pracy, będzie miała miejsce tylko w zdrowym i rentownym organizmie gospodarczym, w którym będą reprezentowani zgodnie z etyką związkową i w ramach przepisów ustawy o związkach zawodowych.Wobec powyższego, ponownie wzywam autorów listu do zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych, co w świetle art. 24 k.c. stawia mnie w pozycji osoby poszkodowanej, która ma w związku z tym prawo do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej” - zaznaczył na koniec Robert Małłek.