By zabezpieczyć węgiel na zimę, zbudowali 240 km linii kolejowej do kopalni

Chiny robią wszystko, by zaopatrzyć przed zimą swoją energetykę w węgiel. Wysiłki te zostały wzmocnione wraz z ukończeniem na początku września nowej linii kolejowej w Mongolii.

240-kilometrowa trasa od kopalni węgla Tavan Tolgoi na pustyni Gobi do granicy z Chinami już przynosi korzyści. Ciężarówki z węglem pokonują teraz jedynie krótki odcinek przez strefę przygraniczną, zamiast długodystansowej podróży z kopalń węgla.

Oczekuje się, że odprawy w porcie lądowym w Ganqimaodu będą stopniowo wzrastać do około 700 dziennie (w porównaniu ze średnią 560 w sierpniu). Port przetestował już swoją zdolność do zwiększenia liczby odpraw do 900.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy, w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, prezydent Mongolii Khurelsukh Ukhnaa oznajmił, że linia kolejowa może przewieźć do granicy nawet 50 mln ton węgla rocznie. Mongolia wyeksportowała rekordowe 36 mln ton w 2019 roku, zanim przepływy dramatycznie spadły z powodu zaostrzonych kontroli granicznych spowodowanych przez pandemię koronawirusa. Mongolski węgiel jest częściej wykorzystywany przez producentów stali niż przez elektrownie, jednak zwiększenie dostaw może odciążyć chińskie zapasy przed zimowym sezonem grzewczym.

Historyczna susza w Syczuanie i Yunnanie zmusza tamy w elektrowniach wodnych do ograniczenia produkcji, co przekłada się na konieczność spalania większej ilości paliw kopalnych w całym kraju. Uwzględniając rekordowo wysokie ceny węgla i gazu oraz gwałtownie rosnący popyt w Europie, chińskie przedsiębiorstwa będą chciały uniknąć konieczności częstego korzystania z dostaw morskich.

Oczekuje się, że linia kolejowa będzie również wybawieniem dla mongolskich kopalń, których eksport węgla niemal w całości trafia do Chin. Według China Coal Resource koszty transportu węgla do granicy obniżą się z 47 do 12 dolarów za tonę, natomiast przychody z eksportu mają ulec podwojeniu.

