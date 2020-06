Byliśmy u górników pod kopalnią. Zobaczcie co nam powiedzieli

Od 9 czerwca, przez trzy tygodnie wstrzymane zostało wydobycie w dwunastu kopalniach na Śląsku. Pracownicy, choć z gwarancją 100 proc. płatnego postojowego, na przyszłość patrzą z obawą. "To działania zmierzające do zamknięcia kopalń" mówią w rozmowach z portalem WNP.PL.

12 kopalń ze wstrzymanym wydobyciem

- Na dole nie da się tego uniknąć. To jest zbyt duży kontakt między ludźmi. Zarażenia i tak by się pojawiły - mówi jeden z górników.Jednocześnie podkreślają, że w kopalniach jest profilaktyka przeciwko wirusowi.- Pracujemy normalnie, obowiązują obostrzenia, których przestrzegamy. Są kurtyny, są maski. Jeśli dobrze kojarzę, na kopalni są dwie - trzy osoby, u których wykryto wirusa. Jednak było to chyba miesiąc temu - dodają.Ruch Halemba jest jedną z dwunastu zakładów, jakie znalazły się na ogłoszonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych liście kopalń, w których na okres trzech tygodni wstrzymano normalny cykl technologiczny przy wydobyciu węgla . Prócz niej, postój technologiczny wprowadzono w Ruchu Pokój (również KWK Ruda) oraz kopalniach: Bolesław Śmiały, Piast, Ziemowit, Chwałowice, Marcel, Rydułtowy, Mysłowice-Wesoła oraz Wujek. Wszystkie należą do Polskiej Grupy Górniczej. Postojowe wprowadzono również w dwóch kopalniach należących do JSW: Knurów-Szczygłowice oraz Budryk.Przeczytaj: Tymczasowe zamykanie kopalń. "Kiedy jest górka w wydobyciu, stosuje się różne zabiegi"

- Od 9 czerwca, przez trzy tygodnie wstrzymujemy wydobycie w dwunastu kopalniach na Śląsku. To te kopalnie, gdzie nie wszyscy górnicy zostali przebadani na koronawirusa - wskazał minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wszyscy górnicy za okres postojowego otrzymają 100 procent wynagrodzenia.Wycofania decyzji o czasowym wstrzymaniu wydobycia węgla w wybranych kopalniach w celu zduszenia ognisk epidemii koronawirusa na Śląsku zażądała Solidarność.W związkowym liście podkreślono, iż Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność i Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w Polskiej Grupie Górniczej "kategorycznie domagają się natychmiastowego wycofania decyzji wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina o wstrzymaniu od 9 czerwca na trzy tygodnie wydobycia w 10 kopalniach PGG".Przeczytaj: Solidarność żąda wycofania decyzji o czasowym zamknięciu kopalń

Realizacja tej decyzji - według "S" - "w praktyce doprowadzi do trwałego zamknięcia tych zakładów i upadłości likwidacyjnej Polskiej Grupy Górniczej".